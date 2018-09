Reddito di Cittadinanza | quanti soldi sta cercando il governo

Manovra - ci saranno Reddito di cittadinanza e flat tax. Conte : crescita e conti in ordine : Il governo rispetterà i parametri imposti da Bruxelles promette Salvini, 'se vogliamo governare a lungo non possiamo far saltare i conti'. Confermato smantellamento della legge Fornero -

Pensioni e LdB2019 : sì al Reddito di cittadinanza - ma la priorità resta la Fornero : Le ultime dichiarazioni in arrivo sulle Pensioni mettono in evidenza il ritorno del tema al centro del dibattito politico e soprattutto l'inserimento di nuovi provvedimenti al riguardo all'interno della prossima legge di bilancio 2019. Una eventualita' che nelle ultime settimane non poteva comunque essere data per scontata, viste le difficolta' inerenti la tenuta dei conti ed il finanziamento del debito pubblico sui mercati. Dal Ministro ...

Pensioni e Reddito di cittadinanza : vertice del Governo sulla Manovra : A Palazzo Chigi, nelle stanze del Governo, è in corso il vertice tra il premier Giuseppe Conte e i suoi due vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio (presenti anche il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, quello dell’Economia, Giovanni Tria, e quello degli Affari Europei, Paolo Savona). Da definire ci sono i punti centrali da inserire nella prossima Legge di bilancio, quella che svelerà le carte di questo Governo lega stellato del ...

Matteo Salvini : “Il Reddito di cittadinanza sarà nella manovra - ma la priorità per noi sono le pensioni” : "La priorità resta la legge Fornero, che è una legge palesemente sbagliata. Arrivare a quota 100 e mandare in pensione chi se lo è meritato. Il reddito di cittadinanza sarà nella manovra, quella di ieri era una riunione dei temi economici della Lega: il reddito di cittadinanza è una battaglia dei Cinquestelle, non metto becco nei temi altrui", ha dichiarato il vicepremier leghista Matteo Salvini parlando della legge di bilancio.--Dopo il ...

'Reddito di cittadinanza sarà in manovra'. Dove si trovano i soldi : Ecco perché come previsto dalla rivista 'Economia e Politica' è molto probabile che il governo decida di procedere con una razionalizzazione delle spese sociali, previdenziali, assistenziali e di ...

