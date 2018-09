Razzismo | migranti aggrediti | sette arresti nel palermitano

Migranti minorenni al Casale - Cgil : 'No a ogni forma di Razzismo' : Riceviamo e pubblichiamo una nota di Antonio Macchia, segretario generale della Cgil Brindisi, sulla volontà di indire una manifestazione pubblica nel quartiere Casale, a seguito dell'avviso ...

Razzismo e migranti - denunciato Matteo Salvini : Dopo tanto parlare e l'apertura di un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona, arriva una denuncia vera e propria. Salvini ha già detto che, qualsiasi cosa accada, lui sul caso Diciotti va "avanti" e non si "ferma". Difficile dunque immaginare che la denuncia depositata da un gruppo di cinque cittadini trevigiani per "istigazione all'odio razziale", aggravato dalla posizione di ministro della Repubblica, possa davvero preoccuparlo. Ma ...

A Partinico nuovo episodio di Razzismo. insulti e botte a migranti minorenni : Si trovavano sulla spiaggia di Ciammarita alla viglia di Ferragosto quando sono stati aggrediti da un decina di giovani del posto -

Migranti : Aramburu - Razzismo fondato su ignoranza ma non possiamo accogliere tutti (2) : (AdnKronos) - Parlando del fenomeno dell'immigrazione in Germania, Fernando Aramburu dice: "Due anni fa la Germania ha accolto 1,2 milioni di profughi ma questa vicenda è stata gestita male, perché la Germania non è riuscita a raggiungere buoni accordi con i paesi vicini e ha fatto entrare in massa

Migranti - 700 attacchi contro centri di rifugiati in Germania nel 2018 : "Razzismo intollerabile" : Aggressioni, incendi dolosi, vandalismi. Numeri in calo rispetto al 2017, ma "indicano una situazione intollerabile di...

Violenza contro i migranti - non è solo Razzismo : «Il vero problema è l'emulazione» : Negli ultimi sei anni i crimini d’odio sono aumentati esponenzialmente. Trentatré solo negli ultimi due mesi. Insulti, botte e spari contro immigrati e italiani di origini straniere sono all’ordine del giorno. Luigi Manconi: «Non è una cospirazione bianca, né raptus. Ma l’intimidazione contro l’altro è ormai un’attività domestica» "Hanno aizzato un cane contro un ambulante sulla spiaggia. E tutti applaudivano e ridevano" " «Non si affitta agli ...

MIGRANTI E Razzismo/ Il cuore e l'educazione valgono più di politica e 'prediche' : Si parla ancora di emergenza RAZZISMO e continuano a far notizia i viaggi di MIGRANTI verso il nostro Paese. Cosa può fare la politica? E noi?.