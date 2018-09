Ragusa | ecco cosa significa fare judo

Auto d'epoca in Provincia di Ragusa : ecco il programma : Da venerdì 7 il XXIII Auto giro della Provincia di Ragusa . ecco il programma con le vetture d’epoca che transiteranno in strade e piazze iblee

Addio all'estate a Marina di Ragusa . Ecco quando si farà. Ci sarà anche la gara dei fuochi : Infine ci saranno anche defilè di moda e altre iniziative di spettacoli. Si starebbe lavorando anche ad un coinvolgimento di varie zone di Marina attraverso alcune attività sportive. Per quanto ...

Miss e Mister Europa in tour a Ragusa : ecco i vincitori : Dounia Nasrallah e Barkli Baki sono i nuovi Miss & Mister Europa in tour proclamati ieri sera al Savini di Ragusa a conclusione della tappa regionale

Ragusa - 60 cuccioli da adottare : ecco dove : L'Amministrazione comunale di Ragusa ha dato al via ad una campagna di sensibilizzazione contro il randagismo. 60 cuccioli da adottare . ecco dove .

Operazione Speed a Ragusa - telelaser in molte strade : ecco quali : La Polizia Stradale di Ragusa ha programmato per questa settimana l'Operazione Tispol. Prevede l'impiego di telelaser in molte strade contro incidenti