blogo

: Radio 2 cancella Ettore, Michele Dalai: 'Costretto a rifiutare per dignità e decenza' - tvblogit : Radio 2 cancella Ettore, Michele Dalai: 'Costretto a rifiutare per dignità e decenza' - AlfaRomeoCareIt : @AndrianoFabio sì, dalle 'impostazioni radio' effettua un ripristino sistema e cancella 'i dati' in modo da elimina… - andreapastore3 : Mentre leggo alcuni documenti mi ha colpito una frase ascoltata per radio. Di una bellezza disarmante. 'La gratitud… -

(Di mercoledì 5 settembre 2018)non riparte. A dieci giorni dalla prima puntata della nuova stagione arriva la notizia che il programma è statoto dal palinsesto di2. Inizia così il lungo post/sfogo pubblicato su Facebook da, ideatore, autore e conduttore di- Ritratti a mano libera, programma di racconto in onda per tre stagioni nel preserale/access del fine settimana. Un programma che ha voluto essere - come si legge nella sua presentazione - "un'esplorazione del mondo che ci sta intorno, senza prenderci troppo sul serio, ma con un taglio sempre all'insegna della narrazione e del divertimento", con un protagonista,appunto, che in fondo rappresenta tutti noi, con vizi, virtù e vita quotidiana.Narrazione, dunque, ed è proprio il racconto di questazione a colpire, considerata anche la precisione e la chiarezza con cuiaffida a FB il suo ...