Rachael Bland | la presentatrice della Bbc malata di cancro | è morta | Il corpo era

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Dopo due anni di lotta contro il tumore al seno, laBbcall'età di 40 anni. La sua storia era divenuta nota al pubblico: lei stessa aveva deciso di parlarne e raccontare la quotidianità, per dimostrare come la malattia non sia un impedimento a vivere ogni giorno con forza ed entusiasmo."Siamo orgogliosi di come abbia affrontato la diagnosi, ha dimostrato che è possibile vivere la vita al massimo anche quando si affrontano sfide enormi ogni giorno", ha dichiarato il marito Steve, al suo fianco sino all'ultimo, "Alla fine ilera diventato più debole, ma la sua voce era più forte e potente che mai. Ci mancherà più di quando possa esser espresso a parole".Solo due giorni primamorte, in un post apparso sul suo profilo Instagram,aveva annunciato che le mancavano solo pochi ...