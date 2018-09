Quota 100 integrale | senza paletti | sulle pensioni adesso Salvini fa la voce

Manovra - Salvini - flat tax e Quota 100 - ma non sforeremo parametri : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini assicura, in un'intervista al Sole 24 Ore che il governo rispetterà i parametri imposti da Bruxelles: 'La nostra sarà una Manovra seria - dice - ...

Salvini : «Quota 100 per tutti e taglio del cuneo per creare lavoro» : Quota 100 per tutti e subito, non solo «per equità, ma per creare lavoro», insieme con la riduzione del cuneo. Poi il lancio della flat tax, «a partire dai piccoli» e il mantenimento delle misure di Industria 4.0, estendendone i benefici alle Pmi. Sul versante delle infrastrutture, via libera al Tap, i cui «benefici sono superiori ai costi». Queste le priorità del governo Conte indicate da Matteo Salvini, vicepremier e ministro ...

Molti soggetti penalizzati da Quota 100 con lo stop dell'Ape sociale - lo afferma la UIL : quota 100 gia' nella legge di bilancio di fine anno è il ritornello quotidiano relativo ai provvedimenti previdenziali cui sta lavorando il Governo. Infatti è proprio quota 100 la misura su cui il governo punta per iniziare a riformare il sistema e cancellare o superare la legge Fornero. quota 100 probabilmente sara' solo il primo step di una operazione che secondo l’esecutivo è da farsi nell’arco della legislatura. Impossibile fare tutto e ...

Pensioni - Governo Conte pensa a 2 ipotesi per Quota100 nella Legge di Bilancio 2019 : Dopo la pausa estiva, il Governo Lega-M5S si è rimesso al lavoro in vista della Legge di Bilancio 2019, la prima vera prova del nove per l'esecutivo Conte. L'equilibrio dei conti, secondo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rappresenta l'obiettivo primario, per rispetto dei vincoli imposti da Bruxelles, ma i vicepremier Salvini e Di Maio non vorrebbero deludere la platea di elettori che hanno votato i due partiti di maggioranza anche e ...

Conti pubblici - Salvini : “Rispetteremo impegni su flat tax - Quota 100 e accise. Coperture? Siamo dotati di ingegno” : “Rispetteremo gli impegni su flat tax, quota 100 per mandare in pensione chi ne ha diritto e dare posti di lavoro ai giovani, meno burocrazia e ridiscussione delle accise sulla benzina”. Così Matteo Salvini, dopo il vertice della Lega sui temi economici e quello successivo a Palazzo Chigi su immigrazione e Libia. “Le coperture per fare tutto quello che avevamo promesso? Siamo dotati di ingegno, non sforeremo nulla”, ha ...

Riforma pensioni 2018/ Quota 100 in vigore dal 1 gennaio 2019? Avanti tutta della Lega (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie su Legge Fornero e temi previdenziali: Quota 100, "peggiora l'Ape Sociale", i due possibili scenari studiati dal Ministero del Lavoro. Le novità (Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 19:01:00 GMT)

'Quota 100 deve partire subito' Esclusivo : le priorità della Lega : Quota 100 deve partire, e partirà, già dal primo gennaio del 2019. La riforma delle Legge Fornero è in cima alle priorità della Lega per il Def e per la prossima legge di bilancio. Le pensioni sono il primo punto per la Lega in vista del Def e soprattutto della Legge di Bilancio. Affaritaliani.it... Segui su affaritaliani.it

Riforma pensioni 2018/ Quota 100 - Capone sulle anticipate “Dopo 41 anni meritatamente a casa” (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie su Legge Fornero e temi previdenziali: Quota 100, "peggiora l'Ape Sociale", i due possibili scenari studiati dal Ministero del Lavoro. Le novità (Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 16:17:00 GMT)

Pensioni : due alternative di Quota 100 in campo - entrambe con limiti e vincoli : Il mese di settembre ormai è arrivato e sulla riforma delle Pensioni il Governo deve quantificare le risorse disponibili in materia previdenziale. Misure da attuare e cifre saranno più chiare dopo i tanti incontri in materia Pensionistica gia' in agenda a partire da domani 4 settembre. In base a come nasceranno i provvedimenti, variano le cifre necessarie alla loro copertura economica. Un articolo del noto quotidiano Il Sole 24 Ore fa il punto ...

Riforma pensioni - la Uil interviene su Quota 100 : 'Ritardi fino a 4 anni' : Il meccanismo di Quota 100 non deve essere sostitutivo all'Ape Sociale, misura che tutela i lavoratori in condizioni di grave difficolta', è questo l'appello lanciato dal segretario confederale della Uil Domenico Proietti secondo il quale la misura in materia previdenziale tanto attesa potrebbe comportare delle penalizzazioni ad alcune categorie di lavoratori come un ritardo nell'accesso alla pensione di 4 anni. Il Governo si muove su due ...

Pensioni : circa 2 - 5 miliardi da destinare a Quota 100 - la misura non sarà per tutti : Settimana intensa quella appena iniziata: il Governo, infatti, dovra' fare il punto della situazione sulle misure da inserire nella nuova Legge di Stabilita' che entrera' in vigore a partire dal primo gennaio 2019. Resta sul tavolo di Palazzo Chigi la misura tanto gettonata degli utilimi tempi, ovvero, la cosiddetta Quota 100 che potrebbe essere la soluzione per superare in via definitiva la precedente Riforma Fornero. [VIDEO] circa 2,5 miliardi ...

Riforma Pensioni 2018/ “Quota 100 peggiora l’Ape Sociale” : i possibili scenari (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie su Legge Fornero e temi previdenziali: Quota 100, "peggiora l'Ape Sociale", i due possibili scenari studiati dal Ministero del Lavoro. Le novità (Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 05:57:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Studio Uil : “Quota 100 peggiora l’Ape Sociale” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie: taglio PENSIONI d'oro, la proposta M5s e il "disegnino" di Di Maio “welfare sociale più equo”. Tutte le novità sulla legge Fornero e temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 13:10:00 GMT)

Pensioni - «Quota 100» selettiva : le due opzioni sul tavolo : La dote disponibile per «quota 100» (somma di età più anni di contributi versati) sarebbe al massimo di 2,5 miliardi sui 7-8 necessari. Il governo dunque studia due opzioni per introdurla parzialmente: uscita anticipata solo per gli esuberi o platea ampia con paletti su contribuzione ed età. Da domani al via i vertici per definire interventi e risorse...