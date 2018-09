Quattordicesima | come richiederla con la domanda di ricostituzione

leggioggi

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Lo scorso mese di luglio è stato un mese importante per milioni di pensionati italiani, perché hanno ricevuto sul conto lapensione: la mensilità aggiuntiva che spetta ad alcuni cittadini pensionati e lavoratori. Chi, pur avendone diritto, non l’avesse ricevuta, può rivolgersi all’Inps presentando ladi. Vediamo in dettaglio cos’è la, chi ne ha diritto epresentarediper ottenerla. Consulta lo speciale Pensionipensione: che cos’è Lapensione è nient’altro che una mensilità aggiuntiva che viene riconosciuta ad alcuni pensionati italiani e anche ad alcuni lavoratori (qualora il loro contratto lo preveda). Questo importo viene erogato in estate, nel mese di luglio, in busta paga (per i lavoratori) o nell’assegno previdenziale (per i pensionati). È stata introdotta ...