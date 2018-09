Puglia | arriva l' autostrada del Salento da Bari a Lecce

“È caduta” - ma quando arrivano i soccorsi scoprono l’orrore sulla ragazza. Choc in Puglia : In Italia la violenza sulle donne e i femminicidi stanno raggiungendo numeri sempre più allarmanti. Episodi di questo tipo, ahinoi, accadono quotidianamente, ma solo alcuni riescono a venir fuori. L’ultima follia è avvenuta in Puglia. Ha sferrato almeno sette coltellate alla fidanzata di 27 anni. Quindi, dopo averla lasciata in una pozza di sangue, ha chiamato i soccorsi dicendo che la giovane era “caduta”. Un ragazzo di 30 anni di ...

Puglia - prima la passeggiata poi l’assalto dei fan. Sulla spiaggia di Castellaneta arriva Vasco : “Cronaca di ordinaria follia” : “La moltiplicazione dei gi..Tanti! All’arrivo qualcuno è già in attesa ma al ritorno si moltiplicano”. Vasco sabato fa la sua apparizione in spiaggia dove incontra i fan prima increduli, poi pronti all’assalto: “Si fa il possibile – scrive Vasco su Facebook – ma Sulla spiaggia e senza transenne è difficile accontentare tutti!! Cronaca completa degli allenamenti mattutini #Vascononstopsummer tour!!! Cronaca ...

Sfera Ebbasta arriva in Puglia : doppio show a Bisceglie e in Salento : Il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. Tutte le undici canzoni contenute nel suo nuovo album, 'Rockstar', hanno infatti raggiunto i primi posti ...

Vasco Rossi in vacanza in Puglia/ Video - a sorpresa arriva in spiaggia e manda tutti in tilt : Lasciatosi alle spalle il successo del suo Non stop live 2018, Vasco Rossi ha pensato bene di ricaricare le pile nella sua amata Puglia per la gioia dei bagnanti del posto(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 14:34:00 GMT)

Inter contro Lione al Via del Mare di Lecce - l'ICC arriva in Puglia : Quello dell' International Championship Cup è per la città di Lecce un piccolo evento , che richiamerà presso lo stadio Via del Mare migliaia di appassionati del calcio , alla ricerca di sport ...