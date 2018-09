PSG | tre giornate di squalifica a Mbappé

PSG - Mbappe squalificato per tre giornate in Ligue 1 : L'asso francese, campione del mondo 2018, è stato punito duramente per la violenta reazione contro Savanier dopo aver subito un fallo di gioco. Mbappe, rialzatosi a seguito dell'intervento falloso, ...

DIRETTA/ Nimes PSG (risultato finale 2-4) streaming video Dazn : la chiude Cavani! : DIRETTA Nimes Psg: info streaming video e tv della partita, valida per la quarta giornata del campionato francese della Ligue 1. In campo alle ore 17.00.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 19:11:00 GMT)

DIRETTA/ PSG Angers (risultato finale 3-1) streaming video Dazn : altra vittoria parigina : DIRETTA Psg Angers, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la terza giornata della Ligue 1. I parigini sono a punteggio pieno(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 19:08:00 GMT)

