Inter - Problema muscolare per Lautaro : ANSA, - MILANO, 5 SET - L'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, salterà entrambe le amichevoli con l'Argentina, a causa del problema muscolare accusato prima della partita contro il Bologna. Il ...

Inter - Problema muscolare per Lautaro : ANSA, - MILANO, 5 SET - L'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, salterà entrambe le amichevoli con l'Argentina, a causa del problema muscolare accusato prima della partita contro il Bologna. Il ...

Allarme Inter - Lautaro Martinez salta le due amichevoli con l’Argentina : Problema muscolare per l’attaccante : L’attaccante argentino salterà le gare contro Guatemala e Colombia per via di un affaticamento al polpaccio sinistro Lautaro Martinez non scenderà in campo nelle amichevoli che l’Argentina giocherà contro Guatemala e Colombia, la Federazione ha fatto sapere tramite un comunicato che l’attaccante nerazzurro ha riportato un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro. L’esito degli esami ha spinto i medici a ...

Torino : Problema muscolare per Ola Aina : Torino, 3 SET - Niente Nazionale per Ola Aina. La Nigeria ha rinunciato alla convocazione del giovane laterale del Torino, uscito prima del fischio finale contro la Spal per infortunio. Gli ...

Torino : Problema muscolare per Ola Aina : ANSA, - Torino, 3 SET - Niente Nazionale per Ola Aina. La Nigeria ha rinunciato alla convocazione del giovane laterale del Torino, uscito prima del fischio finale contro la Spal per infortunio. Gli ...

Serie A Fiorentina - Problema muscolare per Lafont : FIRENZE - problema muscolare, la cui entità è ancora da valutare, per Alban Lafont . Il portiere delle Fiorentina infatti ha dovuto abbandonare la partita contro l' Udinese per un risentimento al ...

Biathlon - stop per Alexia Runggaldier : Problema muscolare per l’azzurra in allenamento : Qualche giorno di riposo per Alexia Runggaldier a causa di un problema muscolare accusato nel corso di un allenamento Qualche giorno di riposo obbligato per Alexia Runggaldier. La ventisettenne poliziotta di Bressanone, medaglia di bronzo nell’individuale dei Mondiali di Hochfilzen 2017, si è procurata nel corso di un allenamento una fitta al quadricipite della coscia destra, che l’ha costretta ad una serie di accertamenti ...

Inter - Problema muscolare per Nainggolan : ANSA, - MILANO, 18 LUG - È durata solo 24 minuti la partita del centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan nell'amichevole contro il Sion. Il giocatore belga, uno dei nuovi acquisti estivi nerazzurri, ...

Inter - Problema muscolare per Nainggolan : ANSA, - MILANO, 18 LUG - È durata solo 24 minuti la partita del centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan nell'amichevole contro il Sion. Il giocatore belga, uno dei nuovi acquisti estivi nerazzurri, ...

Infortunio Strinic / Problema muscolare per il terzino del Milan in Croazia-Danimarca : Infortunio Strinic, Problema muscolare per il terzino del Milan in Croazia-Danimarca. Entità ancora da valutare, ma il ko potrebbe rallentare la preparazione estiva in rossonero.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 22:04:00 GMT)