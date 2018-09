Primo giorno di scuola in Alto Adige | inaugurano l’apertura gli studenti della provincia

Belen - Primo giorno di scuola per Santiago : il sexy look della showgirl fa impazzire il web : Basta guardare queste foto: alzi la mano chi non vorrebbe essere il papà di un compagno di scuola di Santiago, il figlio di Belen. Il bimbo di Stefano De Martino e della showgirl ha cominciato...

Belen e Stefano De Martino - su Instagram il Primo giorno di scuola di Santiago : Per Santiago, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è suonata la campanella. E i due genitori hanno accompagnato orgogliosi il loro bambino per il primo giorno di scuola. È il delicato momento del back to school come scrive il ballerino sui social. Belen e Stefano hanno scelto per lui un prestigioso istituto americano con sede a Milano. Naturalmente mamma e papà hanno voluto documentare il momento speciale sui loro rispettivi profili ...

Dramma a Riccione : turista si tuffa in acqua e muore annegata al Primo giorno di mare : La vittima era entrata in acqua poco dopo che il marito ne era uscito. È stata ritrovata esanime di schiena a pelo d'acqua, per lei inutili i successivi soccorsi da parte dei bagnini e del personale sanitario del 118: è stata dichiarata morta sul posto.Continua a leggere

Migranti - Fico alla festa del Pd : “Dalla Diciotti dovevano scendere tutti il Primo giorno”. E sulla Libia attacca la Francia : “Non c’è dubbio e lo dico senza alcuna remora che dalla Diciotti tutte le 179 persone con 29 minori non accompagnati dovevano scendere il primo giorno e non si doveva aspettare tutto questo tempo”. Parole pronunciate da Roberto Fico dal palco della festa Pd di Ravenna, che hanno strappato applausi dal pubblico. “E’ una questione – ha detto – su cui ho lavorato molto e infatti la mattina che io ...

Fico alla Festa Pd : “Cambiare Dublino ma non verso Orban. Diciotti? Tutti i migranti dovevano scendere dal Primo giorno” : “Modificare il regolamento di Dublino ma non verso Viktor Orban“. E “non c’è dubbio che dalla nave Diciotti tutte le persone dovevano scendere dal primo giorno”. Roberto Fico dalla Festa del Pd di Ravenna ha parlato della sua posizione sulla questione immigrazione. E come già emerso nei giorni scorsi non ha nascosto la sua divergenza di opinioni con il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Alle Europee? ...

Primo giorno per il campus - Lucchi : 'Una delle opere maggiori - una grande opportunità' : Con il Primo giorno feriale del mese di settembre, ha iniziato a funzionare il nuovo campus universitario di Cesena , i primi esami si sono svolti già oggi, . Il varo della struttura ha visto la ...

Sorride in foto nel suo Primo giorno di scuola : bimba di 9 anni muore poco dopo : Un destino terribile, che nessuno poteva immaginare al momento dello scatto. La piccola Payton ha perso la vita in un...

Turista pugliese muore a Riccione al Primo giorno di mare : Tragedia a Riccione , stamani intorno alle 11 dove un bagnante ha visto affiorare un corpo a pelo d'acqua, a pochi metri dalla riva. A morire è stata una Turista di 63 anni nei pressi dello ...

Primo giorno di festa patronale : Ecotecnica in azione di notte : BRINDISI - Dopo i festeggiamenti della prima giornata dedicata ai santi patroni Teodoro e Lorenzo, segnata dalla processione della statua equestre e dall'accensione delle luminarie, gli operatori ...