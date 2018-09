“Prima l’hanno violentata | poi…” L’orrore nel bosco | lontana da tutti | a 14 anni

caffeinamagazine

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Una storia terribile, una testimonianza scioccante che ha sconvolto gli utenti di tutto il mondo, increduli di fronte a un orrore talmente grande da non poter essere nemmeno compreso. Una ragazzina accompagnata in un punto sperduto delda un gruppo di uomini, inizialmente amichevoli e scherzosi. Che però, all’improvviso, iniziano a minacciarla: “O lasci che facciamo sesso con te o ti abbandoniamo qui, nel nulla, a morire”. Lei, all’epoca quattordicenne, non riesce a ribellarsi. Viene stuprata più volte nella foresta di Rotherham, una cittadina inglese divenuta tristemente famosa proprio perché una gang composta principalmente da musulmani di fede islamica era riuscita a imporre con il terrore e la violenza la propria forza nella zona, abusando di diverse donne e ragazzine. Il racconto di una delle vittime, riportato sulle pagine della testata Metro, ...