Prima dell' alba Anticipazioni 5 settembre | Salvo Sottile porta la Sardegna in tv

Salvo Sottile a TvBlog : Prima dell'alba - io e la Tv : Stasera in prime time andrà in onda una puntata Speciale di Prima dell'alba dedicata al racconto delle notti di questa estate 2018 che volge ormai al termine. Sarà un racconto per immagini, suoni, parole in giro per il Belpaese nel cuore del divertimentificio vacanziero italico, ma anche nei luoghi di chi le vacanze, o per lavoro, o per questioni familiari o economiche non le ha potute fare. ...