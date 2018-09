Prima dei Faraoni | un antico insediamento nel delta del Nilo

Anche Salvini corregge Di Maio : "vincolo 3%? Non lo supereremo - ma benessere dei cittadini Prima di tutto" : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini dal palco del Berghem Fest di Alzano Lombardo spiega che il benessere dei cittadini viene prima di tutto ecco perché il vincolo del 3% del rapporto deficit-pil "lo sfioreremo dolcemente, come i leghisti sanno fare, senza superarlo. Cercheremo di rispettare tutti i vincoli imposti dall'Europa, ma prima viene il benessere dei cittadini italiani". Il ministro e vice presidente del consiglio corregge così ...

Volley – Buona la Prima per l’Italia : battuta la Cina nella Prima amichevole in vista dei Mondiali 2018 : Verso il Mondiale 2018: l’Italia batte la Cina nella prima gara amichevole In una Kioene Arena sold out con i suoi 4mila spettatori presenti la Nazionale Italiana ha battuto la Cina con il punteggio di 3-0 (25-20, 25-17, 25-17) nella prima amichevole prima del via della rassegna iridata. Gli uomini di Blengini hanno giocato un bel match, mettendo in mostra una Buona organizzazione di gioco e, pur dando la sensazione di non forzare mai ...

VIDEO Highlights Bologna-Inter 0-3 : Prima vittoria dei nerazzurri - decidono Nainggolan e Perisic : L’Inter ha conquistato la prima vittoria in campionato sconfiggendo il Bologna per 3-0 con le reti di Nainggolan, Candreva e Perisic. Successo fondamentale per i nerazzurri che sembrano essersi sbloccati e che negli ultimi 30 minuti hanno steso i felsinei. Di seguito il VIDEO con gli Highlights di Bologna-Inter. Foto: cristiano barni / Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Serie A - Bologna-Inter 0-3 : Prima vittoria dei nerazzurri. Decide Nainggolan - Perisic scatenato : Arriva la prima vittoria in campionato per l’Inter che ha sconfitto il Bologna per 3-0. Dopo aver raccolto un punto in due partite, i nerazzurri erano obbligati al successo al Dall’Ara e così è stato: netta affermazione dei ragazzi di Luciano Spalletti che negli ultimi trenta minuti hanno davvero messo il turbo. A indirizzare la contesa è stato il gol di Nainggolan, alla prima uscita ufficiale con questa maglia: al 66′ Politano ...

Vela - la Prima giornata dei Campionati Italiani Giovanili 2018 condizionata dal meteo instabile : Campionati Italiani Giovanili in singolo 2018, tutte le classi in acqua con vento e onda formata La giornata a Viareggio, dove sono in corso di svolgimento i Campionati Italiani Giovanili 2018, è partita in modo insolito, con cielo grigio, vento quasi assente e onda formata. Dopo qualche ora, e una leggera pioggia, il vento è entrato da sud-ovest inizialmente sui 6 nodi e ha toccato punte di 10-12 nodi. Gli O’Pen Bic, gli unici ad aver ...

Le ultime ore da scapoli dei Ferragnez : così è andata l’ultima notte Prima delle nozze : Il countdown segna poche ore al via. Ma la festa è già iniziata. Ci siamo, finalmente. Ne è passata di acqua sotto i ponti, è arrivato il piccolo Leone: dalla dichiarazione d’amore all’Arena di Verona di un anno e mezzo fa al matrimonio in programma oggi, 1 settembre 2018, a Noto. Fedez e Chiara Ferragni, ribattezzati ‘The Ferragnez’, si diranno sì per sempre e convoleranno a nozze. Intanto fervono gli ultimissimi ...

Milano è la Prima città lombarda nel settore dei servizi alla persona : Milano è la prima città lombarda nel settore dei servizi alla persona. Oltre 46 mila imprese, 276 mila addetti e

FCA sceglie Ideal per la Prima edizione dei Jeep Urban Games : Si tratta di un appuntamento che unirà divertimento, adrenalina, passione per lo sport e per i motori, dove anche la musica sarà protagonista grazie alla partnership con Radio Deejay , che vedrà ...

Lo show dei record in arrivo su Tv8 (AntePrima Blogo) : Prove da generalista per le televisioni posizionate sui tasti numero 8 e numero 9 dell'italico telecomando. Dopo aver occupato l'access time con due quiz televisivi dalle fortune per ora piuttosto contrastanti e avanzato pretese sul prime time con un intrattenimento di recupero, mixato a qualche pillola dorata, i nostri eroi ci riprovano.O meglio, Tv8 ci riprova, perchè è del canale free del gruppo Sky stiamo per parlare, che prova a ...

Ufficiale il nuovo singolo dei Tiromancino Prima dell’album : data d’uscita di Noi casomai : Il nuovo singolo dei Tiromancino sta per arrivare. Ad annunciarlo è Federico Zampaglione, che rende nota la data di messa in rotazione radiofonica del brano che andrò ad anticipare l'uscita dell'album attesa per il 28 settembre. Già nota la data di rilascio del nuovo videoclip di accompagnamento al brano, che avverrà nel giorno successivo all'airplay radiofonico stabilito per il 1° di settembre. La clip sarà presentata in anteprima in ...

Giulia De Lellis : “Andrea Damante? Non c’è più amore!”/ Mare e famiglia Prima dei nuovi impegni di lavoro : Giulia De Lellis ha ufficialmente interrotto la sua storia d’amore con Andrea Damante. L’ex coppia nata durante il trono classico di Uomini e Donne, ha chiuso le porte...(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 15:34:00 GMT)

Di Maio in Prima pagina su Forbes fotografato da Oliviero Toscani - il fotografo dei Benetton : Un primo piano del vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro, Luigi Di Maio, sulla copertina di Forbes Italia 'by Oliviero Toscani', vale a dire quello che tutti considerano "il fotografo di Benetton". Lo scatto non farebbe particolare notizia (Toscani ha infatti 'firmato' circa il 70% delle copertine della pubblicazione), ma il numero di Forbes arriva dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova e le dichiarazioni molto critiche di Di ...

Come vedere le microfratture dei ponti - Prima che diventino crepe - : Un team del Texas fornisce la prima immagine dell'evoluzione di microfratture dovute ad infiltrazione di idrogeno, fornendo un primo modello per prevederle

Come vedere le microfratture dei ponti (Prima che diventino crepe) : (foto: aaaaimages/Moment/China/Getty Images) vedere incrinature microscopiche prima che diventino importanti crepe in grado di causare danni irreparabili: è quanto ha ottenuto un team di ricerca, guidato dalla Texas A&M University, che mostra Come attraverso tecniche avanzate di imaging sia possibile rilevare e studiare microfratture in materiali rocciosi e duri, Come aerei e ponti ed altre costruzioni. I ricercatori hanno fornito la prima ...