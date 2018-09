Pres Monza | «Berlusconi interessato al club? Sono pronto a trattare»

Monza - il Presidente Colombo : 'Club a Berlusconi? Pronto a trattare' : 'Sarebbe un grande onore avere come socio il gruppo Fininvest e Silvio Berlusconi. E sarebbe molto importante per la città di Monza e il territorio brianzolo. Sarebbe una grande cosa': così Nicola ...

Presidente Monza : 'Berlusconi? Un onore - sono pronto a trattare' : MILANO - ' Visto quello che è successo nelle ultime ore, probabilmente la notizia è vera. Visto tutto questo clamore, probabilmente c'è davvero un'idea da parte di Fininvest sul Monza. Per quanto mi ...

Berlusconi-Monza - il Presidente brianzolo Colombo : “Per ora solo una telefonata” : Nella giornata di ieri si è sparsa la voce di un interessamento di Berlusconi nei confronti del Monza, società di terza serie. I contatti sono già iniziati con una telefonata da parte del gruppo Fininvest, come dichiarato dall’attuale presidente brianzolo Nicola Colombo a TuttoC: “Son rimasto molto sorpreso, quest’oggi ero fuori per lavoro e ho iniziato a ricevere tantissimi messaggi, con tutti a chiedermi se Berlusconi ...

F1 – Haas irregolare - Grosjean penalizzato a Monza : il team americano Presenta appello : Che guaio in casa Haas: la monoposto di Grosjean esclusa dal Gp d’Italia a Monza. Il team statunitense non ci sta, presentato ricorso E’ andato in scena ieri lo spettacolare Gp d’Italia: la Ferrari, nonostante la gioia del sabato, con entrambe le monoposto in prima fila, non è riuscita ad ottenere una tanto sognata e desiderata vittoria. Lewis Hamilton si è aggiudicato uno strepitoso successo a Monza, lasciandosi alle ...

Geronimo La Russa - Presidente AC Milano : “Ha vinto Monza” : “Peccato per Sebastian Vettel, ma resta il risultato di un grandissimo evento che a Monza ha entusiasmato migliaia di appassionati”: queste le parole di Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club Milano, al termine del GP d’Italia. “Possiamo dire, senza ombra di smentita che mai come in questo caso il motto ‘l’unione fa la forza’ si […] L'articolo Geronimo La Russa, presidente AC Milano: “Ha vinto Monza” sembra ...

F1 a Monza : domenica Giorgetti a rapPresentare il governo - Salvini Presente in forma privata : Quest'anno a rappresentare il governo al Gp di Monza ci sarà il sottosegretario alla Presidenza, Giancarlo Giorgetti. All'autodromo sarà presente anche Matteo Salvini ma in forma privata, fanno sapere ...

F1 Monza - Libere 1 : sorPresa Perez - Vettel 17° : Monza - In una prima sessione di Libere caratterizzata dalla pioggia brilla Sergio Perez con la Force India che fa segnare il miglior tempo i 1'34'000 davanti al ferrarista Kimi Raikkonen a 550 ...

F1 – ImPressionante volo per Ericsson nelle Fp2 a Monza : auto disintegrata - le condizioni del pilota [VIDEO] : Incredibile incidente all’inizio della seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia sul circuito di Monza: terribile spavento per Ericsson Le Fp2 del Gp d’Italia iniziano con uno spaventoso incidente: la monoposto di Ericsson è finita fuori pista incredibilmente. In fondo al rettilineo del circuito di Monza, la Sauber Alfa Romeo è finita improvvisamente contro le barriere, ad oltre 300km orari. Ericsson ha perso il ...

F1 – ImPressionante volo per Ericsson nelle Fp2 a Monza : auto disintegrata - le condizioni del pilota : Incredibile incidente all’inizio della seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia sul circuito di Monza: terribile spavento per Ericsson Le Fp2 del Gp d’Italia iniziano con uno spaventoso incidente: la monoposto di Ericsson è finita fuori pista incredibilmente. In fondo al rettilineo del circuito di Monza, la Sauber Alfa Romeo è finita improvvisamente contro le barriere, ad oltre 300km orari. Ericsson ha perso il ...

F1 – Terminate le FP1 a Monza : la pioggia stravolge tutto - sorPresa in testa alla classifica [FOTO] : Si chiude la prima sessione di prove libere sul circuito di Monza, le condizioni meteo stravolgono una classifica davvero singolare Comincia sotto la pioggia il week-end di Monza, pronto a regalare spettacolo ed emozioni in vista del Gp d’Italia in programma domenica. Le condizioni meteo stravolgono completamente la classifica della prima sessione di prove libere, che vede in testa la Force India di Sergio Perez. Il messicano ferma ...

Kimi e Sebastian : stessa Pressione - ma Monza è speciale : Si corre davvero veloce in F1: una settimana fa eravamo in Belgio, ieri nel centro di Milano per l’F1 Festival alla Darsena, oggi inizio delle attività a Monza, per il GP d’Italia, 14° e attesissimo round del Mondiale 2018. E, se le gare sono gare, per la Ferrari e i suoi piloti quella all’Autodromo ha […] L'articolo Kimi e Sebastian: stessa pressione, ma Monza è speciale sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

La Bugatti è fatta interamente di Lego e va in strada : un milione di mattoncini per l’auto Presentata a Monza : Un milione di mattoncini, più di 13mila ore per la realizzazione e 2300 motori elettrici. L’azienda danese Lego ha presentato a Monza il proprio nuovo esperimento: una Bugatti Chiron in scala 1:1 funzionante. L’auto, fatta di mattoncini, raggiunge la velocità massima di 20 km/h grazie a 5 CV (l’originale ha circa 1500 CV e supera i 400 km/h). L'articolo La Bugatti è fatta interamente di Lego e va in strada: un milione di ...

La Bugatti è fatta interamente di Lego e va in strada : un milione di mattoncini per la nuova auto Presentata a Monza : Un milione di mattoncini, più di 13mila ore per la realizzazione e 2300 motori elettrici. L’azienda danese Lego ha presentato a Monza il proprio nuovo esperimento: una Bugatti Chiron in scala 1:1 funzionante. L’auto, fatta di mattoncini, raggiunge la velocità massima di 20 km/h grazie a 5 CV (l’originale ha circa 1500 CV e supera i 400 km/h). L'articolo La Bugatti è fatta interamente di Lego e va in strada: un milione di ...

F1 – Tutti pazzi per il Gp di Monza - il Presidente Fontana non ha dubbi : “evento con valore simbolico” : Le parole di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, sul Gp di Monza “Crediamo nel Gp, crediamo che non sia solo evento sportivo, non solo un valore economico, ma anche simbolico. Il circuito di Monza è una dei simboli del nostro Paese, sono due simboli vincenti che si uniscono”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante la presentazione del gemellaggio tra la Regata Storica e il ...