Prepariamoci all’aggiornamento iOS 12 con una promozione speciale di Apple

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Interessanti novità quelle che ci stanno facendo avvicinare al rilascio ufficiale dell'aggiornamento del sistema operativo iOS 12. Stando a quanto trapelato oggi, con validità fino al 22 settembre, possiamo ritenere valida lariguardante alcuni software sulla carta assai utili al pubblico utile. Il giveaway coinvolge in primis iMyFone-D Port, pacchetto che consente la miglior gestione possibile del passaggio di dati da iOS al PC.Stando alle informazioni che possiamo raccogliere all'interno del sito ufficiale del produttore, sappiamo che in questo periodo promozionale la versione base del programma si può scaricare a titolo gratuito, mentre quella avanzata e con relativi aggiornamenti che si susseguiranno del tempo è disponibile al prezzo scontato di 19,95 dollari. Non sono rare le testimonianze di coloro che hanno avuto una buonissima esperienza con il prodotto, al punto ...