Premier | gli acquisti più costosi in base all’inflazione | Shevchenko in vetta

Sarri&co. : quando gli allenatori di Premier League scendevano in campo : Mourinho al Setubal, Klopp con la maglia del Mainz e anche un inedito Maurizio Sarri: una raccolta di foto tra ieri e oggi di tutti gli allenatori del campionato inglese. Come sono cambiati rispetto a ...

Giuseppe Conte - Giovanni Toti bussa alla porta del Premier : ci aiuti lui per gli sfollati di Genova : Giovanni Toti confida nel buonsenso del premier Giuseppe Conte . Dopo la polemica scoppiata ieri 4 settembre tra il governatore della Liguria e Luigi Di Maio accusato di blaterare sul caso del crollo ...

I genitori di Renzi a processo. L’intercettazione : “Se il padre del Premier ti chiede 130mila euro - gli chiedi lo sconto?” : I genitori dell'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di emissione di fatture false. Secondo il Corriere della Sera, in un'intercettazione agli atti l'imprenditore Dagostino dice: "Lo so benissimo che questo è un lavoro che valeva al massimo 50-60-70 mila euro. Ma se tu me ne chiedi 130 e sei il padre del presidente del Consiglio mi posso mettere a discutere con te e chiederti di farmi lo ...

Londra - la paura degli ebrei : "Via se Corbyn sarà Premier" : ... destra o qualsiasi altro schieramento', dalla Knesset israeliana elogiano in queste ore Corbyn definendolo 'un leader di sinistra e di principi, difensore di tutti i popoli oppressi nel mondo'. Nel ...

Libia - continuano gli scontri intorno a Tripoli : il Premier Al-Serraj proclama lo stato di emergenza nella capitale : continuano gli scontri tra milizie intorno alla capitale della Libia, tanto che il consiglio presidenziale guidato da Fayez Al-Serraj ha deciso di proclamare lo stato di emergenza a Tripoli. Questo mentre diversi media locali riferiscono dell’avanzata a sud della Settima brigata di Tarhuna che formalmente risponde al ministero della Difesa del governo guidato dallo stesso Al-Serraj, ma si è scontrato con i gruppi ad esso fedeli, con violenti ...

Diciotti - scontro Bregantini-Salvini. Il ministro : "Sarei indecente per aver detto no agli scafisti". Romagnuolo sta con il vicePremier : "Il ... : Il tema, intanto, è destinato a far discutere anche la politica locale e un governo regionale di centrodestra sostenuto dalla Lega. Intanto a intervenire sulla questione è stata già la consigliera ...

Babis gela Conte sui migranti “No all’accoglienza condivisa”/ Ultime notizie - l’incontro del Premier è un flop : Babis gela Conte sui migranti “No all’accoglienza condivisa”. Ultime notizie, l’incontro del Premier con il primo ministro della Repubblica Ceca, è un flop(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 08:49:00 GMT)

Mario Monti - l'ultima presa in giro dell'ex Premier agli italiani : come lo inchioda Senaldi : Allarme, è tornato. Il professor Mario Monti ha scritto ieri l' editoriale del Corriere della Sera, muovendo le sue critiche alla politica del governo rispetto all' Unione Europea. In breve, l' ex ...

Mourinho non ci sta : 'Ho vinto più Premier io che gli altri 19!' : MANCHESTER, Inghilterra, - Una sconfitta pesante, senza attenuanti, che mette ancora più in bilico la già precaria situazione al Manchester United di José Mourinho che al termine del match di Old ...

“Voglio…”. Matteo Salvini indagato - la furia del vicePremier : cosa ha detto : “Se il Tribunale dirà che devo essere processato andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore. Voglio proprio vedere come va a finire…”. Lo dice Matteo Salvini, a ‘Libero’, a proposito del giudizio davanti al tribunale dei ministri che lo attende per l’inchiesta sulla vicenda Diciotti. In Senato cercherà voti ‘amici’ per sfangarla? “Assolutamente no!”, ...

Il Premier Conte alla veglia per le vittime del terremoto : È una notte di ricordi quella tra il 23 e il 24 agosto, purtroppo di brutti ricordi: quelli del sisma che colpì il Centro Italia due anni fa. Ad Amatrice, Accumoli, Pescara e Arquanta del Tronto e in altri luoghi colpiti ci sarà una veglia per commemorare le vittime di quel terremoto. Vi prenderà parte anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che, dall'1:30, sarà a Pescara del Tronto, in provincia di Ascolti Piceno. Conte è già stato ...