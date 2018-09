Precari storici GaE | “Pretendiamo il Ruolo Giuridico” | news 5 9

Gae Sicilia : l’ombra del licenziamento su numerosi Precari storici : Questa del 2018 è l’ennesima estate infernale per i docenti delle Gae Siciliane. Docenti inseriti nelle “Graduatorie ad Esaurimento” per aver superato il concorso del 2000. A distanza di 18 anni nelle Gae sono ancora inseriti migliaia di docenti che ogni anno lavorano su supplenze ed incarichi annuali. A rendere infernale questa estate non sono […] L'articolo Gae Sicilia: l’ombra del licenziamento su numerosi precari storici proviene ...