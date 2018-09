Prandelli pronto al ritorno | “Non vedo l’ora | dipende dal progetto”

Prandelli a Sky : 'Pronto per tornare ad allenare in Italia. Chiesa giocatore del futuro' : La voglia di tornare ad allenare è tanta, tantissima. Dove? In Italia, nessun dubbio. Intervistato in esclusiva da Sky Sport, Cesare Prandelli non nasconde il suo desiderio: "Ho tanto entusiasmo e tanta voglia di ricominciare soprattutto a casa, non vedo l'ora. Ma questo dipenderà molto da tanti fattori, però sono ...

Prandelli sogna il ritorno : "Pronto a subentrare anche in corsa" : Prandelli ha voglia di Italia. L'ex c.t. della Nazionale è pronto a tornare a casa, come dichiarato a Radio Anch'io Sport : "Ho tanta voglia di ricominciare e mi piacciono le sfide - ha detto l'ex allenatore del Valencia - Sono pronto: ho rifiutato tante proposte dall'estero, che non fa per me. Voglio tornare ad ...