Possanzini | Ostiense e via Pescatori in avanzato stato abbandono

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Roma – “Fra pochi giorni riapriranno le scuole e le attivita’ lavorative torneranno a pieno regime. Questo significa un aumento rapido dei flussi di auto sulle nostre strade ed in particolare su via deie via, due arterie importanti ma che versano indi. Abbiamo segnalato all’amministrazione, anche attraverso un esposto alla Polizia locale, la presenza di oleandri e foglie di palme che invadono la carreggiata riducendo fortemente lo spazio adibito al transito veicolare”. “Nello specifico ci riferiamo alla corsia di destra di via dei, subito dopo l’incrocio con via di Castel Fusano procedendo verso il mare in direzione dell’Ospedale Grassi, in quanto in alcuni tratti e’ occupata in modo importante da arbusti di vario tipo che, oltre ad essere un pericolo per automobilisti e ...