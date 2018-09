Porti - Musolino : "Serve reciprocità in accordi con Cina" : Krynica-Zdrój, 5 set. - (AdnKronos) - Il porto di Venezia interviene sulla strategia BRI al XVIII Forum Economico dell’Europa centro-orientale in corso da ieri in Polonia fino a domani. Si tratta della Conferenza più rilevante nell’area dell’Europa centro orientale su questioni geo-politiche: l’even