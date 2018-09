Ponte Genova | Toninelli | ' Sì al rientro a casa degli sfollati per qualche ora'

Ponte Genova entro un anno - Toninelli denuncia pressioni esterne ed interne - scoppia il Caos in aula : Il nuovo Ponte a Genova sarà ricostruito entro un anno Con 296 sì, 129 no e 98 astenuti, dopo una movimentata seduta viene approvata la risoluzione congiunta M5S-Lega. Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha infatti accusato di aver “desecretato le concessioni nonostante le pressioni subite”. La frase ha scatenato la reazione delle opposizioni: “Vada in procura e faccia i nomi”. Bagarre in aula . Toninelli : ...

Genova - crollo Ponte Morandi. Toninelli : «Ok al rientro a casa degli sfollati per qualche ora» : «Per l'accesso a casa ci sono buone possibilità che le famiglie possano rientrare per qualche ora nelle case per prendere gli effetti personali. È una cosa delicata ma non possiamo evitarlo» assicura ...

Genova - smart working per alleggerire il traffico dopo il crollo del Ponte : Lavorare da casa per non alimentare ulteriormente il traffico, già in tilt dopo il crollo del ponte Morandi, e alleggerire la mobilità in città. È la soluzione che coinvolgerà almeno 500 dipendenti del Comune di Genova, che sono in tutto circa 5 mila e che, grazie allo smart working, per quattro giorni al mese, non avranno bisogno di andare in ufficio per svolgere le loro mansioni. La situazione di emergenza della città diventa ancora più ...