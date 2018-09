Pomeriggio 5 Ospiti | Paola Caruso incinta e disperata | I carabinieri l' hanno

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 5 settembre : trash - liti e Aida Nizar non portano alla vittoria - e oggi? : Pomeriggio 5 continua ad uscire sconfitta dalla gara degli ascolti ma la D'Urso è pronta ad un'altra puntata all'insegna di cronaca, trash e gossip. Quali saranno i temi di oggi?(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 13:18:00 GMT)

Aida Nizar senza freni a Pomeriggio Cinque : scontro con gli ospiti e le scivola pure la spallina mostrando qualcosa… (VIDEO) : Aida Nizar torna in tv e regala un imbarazzante siparietto ai telespettatori di Pomeriggio Cinque. E’ successo poco fa in diretta tv durante il programma di Barbara d’Urso. La soubrette spagnola, già protagonista dei discussi episodi che l’hanno vista tuffarsi nelle fontane romane e perciò multata, si stava rivolgendo a Vittorio Sgarbi in collegamento con lo studio quando un maldestro gesto le ha fatto cadere la spallina del vestito e ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti : Aida Nizar in studio ma gli ascolti partono male... : A niente sono serviti i Ferragnez e nemmeno la corda di sicurezza usata per scendere le scale, Pomeriggio 5 si lascia battere da Rai1 e parte in sordina. Aida Nizar cambierà le cose?(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 13:18:00 GMT)