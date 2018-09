Pistola in pugno urlavano “vi ammazziamo” | 7 arresti per aggressione ai migranti a

Pistola in pugno urlavano “vi ammazziamo” - 7 arresti per l’aggressione xenofoba a Partinico : Su ordine del gip di Palermo i carabinieri hanno arrestato sette persone, tutti membri di una stessa famiglia tra cui due donne, che devono rispondere dei reati di lesioni e violenza privata, aggravati dalla finalità dell'odio etnico e razziale. Le vittime, sei ragazzini tutti originari del Gambia, erano stati insultati e picchiati in strada la notte di ferragosto da un nutrito gruppo di persone.Continua a leggere

Pistola in pugno - minaccia una donna poi si dà alla fuga : caccia all'uomo : Continuano le ricerche dell'uomo che mercoledì ha "paralizzato" il quartiere dell'Isolotto a Firenze. Le forze dell'ordine...

Canada - sparatoria a Toronto : un morto e 13 feriti. L’assalitore ripreso mentre entra in azione con la Pistola in pugno : Un uomo ha aperto il fuoco nel quartiere di Greektown, a Toronto, in Canada, nella notte, uccidendo una persona e ferendone altre 13. Anche l’attentatore è morto, ucciso durante uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine. L’altra vittima è una giovane donna, ha detto il capo della polizia Mike Saunders, aggiungendo che è ancora presto per sapere le motivazioni dell’uomo. Una delle persone rimaste ferite, una ragazza, versa in condizioni ...

"Ti sparo addosso" : per strada con la Pistola in pugno - e il video diventa virale : stato identificato e denunciato dalla polizia l'uomo che è stato ripreso da un video - diffuso poi su Facebook - mentre ieri si aggirava per una strada di Torino impugnando una pistola e minacciando ...