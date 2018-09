Piazza Affari | sell-off per Damiani

Piazza Affari annulla rialzo e chiude poco sotto parità - -0 - 09% - : Milano, 5 set., askanews, - Dopo gran parte della seduta vissuta al rialzo , in perfetta solitudine tra Borse europee cedenti, Piazza Affari ha annulla to completamente i guadagni nelle battute finali. ...

Il Comparto bancario a Piazza Affari prosegue la serie positiva iniziata lunedì scorso - +2 - 52% - : Teleborsa, - Molto positiva la giornata per il Comparto bancario a Piazza Affari , che non si discosta molto dal buon andamento dell'EURO STOXX Banks e che guadagna 236,1 punti, a quota 9.591,96. L'...

Solo Piazza Affari resiste al vento delle vendite in Europa : Finale di giornata sulla parità per la Borsa di Milano , mentre archiviano in deciso calo la maggior parte dei mercati europei. Dall'altra parte dell'oceano, sul mercato USA prevalgono le vendite per ...