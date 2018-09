Piazza Affari paga il rischio-paese | è stata la peggiore d' Europa negli ultimi 3 mesi

Seduta tonica per il comparto bancario a Piazza Affari - +1 - 26% - : Andamento positivo per il settore bancario italiano , mentre mostra un andamento debole l' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha aperto a 9.341,69, in aumento dell'1,26%, rispetto alla chiusura ...

Spread Btp-Bund riduce a 256 punti. Piazza Affari in rialzo : Il differenziale tra Btp e Bund si riduce ancora e arriva a 256 punti. Le obbligazioni italiane corrono per il terzo giorno consecutivo dopo le rassicurazioni dei leader del paese sull'impegno a ...

Piazza Affari : spinge in avanti UBI Banca : Ottima performance per il gruppo Bancario italiano , che scambia in rialzo del 2,75%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che UBI mantiene forza relativa ...

A Piazza Affari corre Credito Valtellinese : Vigoroso rialzo per Credito Valtellinese , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,64%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del ...

Piazza Affari : Saipem - quotazioni alle stelle : Seduta decisamente positiva per la big italiana dell'ingegneria , che tratta in rialzo del 2,34%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Saipem evidenzia un andamento più marcato ...

Piazza Affari : in forte denaro Mondo TV : Grande giornata per il player europeo nella produzione e distribuzione di animazione , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,67%. Il movimento di Mondo TV , nella settimana, segue nel bene e nel ...

Borse europee in rosso. Piazza Affari senza direzione : Le Borse europee aprono la seduta al ribasso , registrando variazioni lievemente inferiori alla parità. Si allinea Piazza Affari , che dopo l'ottima performance di ieri 4 settembre mostra un calo ...

Piazza Affari senza direzione dopo rally della vigilia - Telecom tenta il recupero : Oggi si terrà un vertice di governo sulla Legge di Bilancio con il premier Conte, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'Economia Tria e i due vice premier Salvini e Di Maio.

Piazza Affari spera nel bis e Amazon non scalda Wall Street : ... la garanzia pubblica sulla cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, è alla firma del ministro dell'Economia Giovanni Tria e l'entrata in vigore con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale è ...

Piazza Affari tonica con calo spread - Ftse Mib +1% : Piazza Affari chiude tonica una seduta in controtendenza rispetto alle altre borse europee, spinta dal calo dello spread. Il mercato sembra aver apprezzato le dichiarazioni del vicepremier Matteo ...

Il comparto bancario a Piazza Affari chiude in alto - +4 - 26% - - seduta effervescente per Intesa Sanpaolo : Teleborsa, - Si muove a passi da gigante il settore bancario italiano che fa anche meglio dell'EURO STOXX Banks, con un guadagno di 382,34 punti, archiviando la giornata a quota 9.355,86. A dare linfa ...

Piazza Affari positiva e in netta controtendenza con le altre borse grazie a spread e bancari. FTSE MIB +1 - 01% : Gli acquisti sui titoli di Stato italiani erano scattati già ieri pomeriggio dopo che Reuters ha riportato due fonti governative secondo cui il Ministro dell'Economia Giovanni Tria punta a tenere il ...

Piazza Affari : brusca correzione per Piquadro : Retrocede molto il produttore italiano di pelletteria , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,40%. Lo scenario su base settimanale di Piquadro rileva un allentamento della curva ...