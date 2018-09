Piazza Affari brilla in un'Europa negativa : Teleborsa, - Ottima seduta di Piazza Affari , che svetta mostrandosi scintillante rispetto alla prestazione in rosso degli euro listini. A galvanizzare gli azionisti la volontà dell'Esecutivo di ...

Citigroup : finale d'anno in rimonta per Piazza Affari : Un ripresa che per gli analisti della banca americana sarà alimentata dai fondamentali dell'economia, che restano forti e che l'attuale governo 5 Stelle-Lega, dai tratti spiccatamente populisti, ...

Piazza Affari svetta con le banche - spread sotto i 260 punti : Il rendimento del BTp decennale va sotto il 3%. Volano Banco Bpm e Ubi Banca (+7%). In recupero Telecom. Restano in focus le tensioni internazionali, dalla crisi Argentina alla guerra commerciale Usa-Cina. Oggi riprendono i colloqui Usa-Canada sul Nafta. L'euro resta debole sotto 1,16 dollari...

Piazza Affari : perdite consistenti per STMicroelectronics : Pressione sull' azienda italo-francese di semiconduttori , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,89%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'...

Piazza Affari : netto calo registrato da Diasorin : Aggressivo ribasso per l' azienda produttrice di apparati diagnostici , che passa di mano in perdita del 2,00%. L'andamento di Diasorin nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza ...

Piazza Affari : brillante l'andamento di Azimut : Seduta positiva per la società di servizi finanziari , che avanza bene dell'1,88%. La tendenza ad una settimana di Azimut è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe ...

Piazza Affari : seduta difficile per Prima Industrie : Si muove in profondo rosso Prima Industrie , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,10% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

Piazza Affari paga il rischio-paese : è stata la peggiore d'Europa negli ultimi 3 mesi : Milano. L'apertura in progresso di Piazza Affari, nonostante l'avvio in calo degli altri listini europei che sono frenati dal riaccendersi delle tensioni sul fronte commerciale, dice che gli investitori stanno concedendo una tregua al mercato italiano in attesa di verificare se le dichiarazioni rass

Seduta tonica per il comparto bancario a Piazza Affari - +1 - 26% - : Andamento positivo per il settore bancario italiano , mentre mostra un andamento debole l' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha aperto a 9.341,69, in aumento dell'1,26%, rispetto alla chiusura ...

Spread Btp-Bund riduce a 256 punti. Piazza Affari in rialzo : Il differenziale tra Btp e Bund si riduce ancora e arriva a 256 punti. Le obbligazioni italiane corrono per il terzo giorno consecutivo dopo le rassicurazioni dei leader del paese sull'impegno a ...

Piazza Affari : spinge in avanti UBI Banca : Ottima performance per il gruppo Bancario italiano , che scambia in rialzo del 2,75%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che UBI mantiene forza relativa ...

A Piazza Affari corre Credito Valtellinese : Vigoroso rialzo per Credito Valtellinese , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,64%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del ...

Piazza Affari : Saipem - quotazioni alle stelle : Seduta decisamente positiva per la big italiana dell'ingegneria , che tratta in rialzo del 2,34%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Saipem evidenzia un andamento più marcato ...

Piazza Affari : in forte denaro Mondo TV : Grande giornata per il player europeo nella produzione e distribuzione di animazione , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,67%. Il movimento di Mondo TV , nella settimana, segue nel bene e nel ...