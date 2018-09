PERUGIA | SPACCIA SULLE SCALETTE DEL DUOMO

Arrestati a Solarolo due membri della banda di 29 spacciatori sgominata a PERUGIA : Sono stati Arrestati a Solarolo nella serata di ieri, 9 luglio, due componenti della banda di 29 spacciatori sgominata a Perugia nei giorni scorsi: la polizia ha rintracciato i due nigeriani in ...

PERUGIA. In attesa dell’asilo spacciavano : Perugia. In attesa dell’asilo spacciavano – A Perugia la polizia ha concluso un’operazione antidroga nei confronti di 25 stranieri, fermati con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. “In molti casi”, precisa la polizia in una nota, i fermati erano “richiedenti asilo”. L’attività investigativa, condotta dai poliziotti della Squadra Mobile e coordinata dal Servizio Centrale Operativo ...