Percorso Mondiali ciclismo Innsbruck 2018 | il tracciato ai raggi X e l’altimetria Salite

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Si avvicina il fatidico 30 settembre, giorno dell’attesissima prova in linea deidiche si svolgeranno ad, in Austria. Da oltre un anno si discute di un(finalmente…) da scalatori puri, di sicuro il più duro degli ultimi due decenni. Per trovare unaltrettanto impegnativo bisogna infatti ritornare a Duitama 1995, quando in Colombia Marco Pantani si mise al collo la medaglia di bronzo alle spalle degli spagnoli Abraham Olano e Miguel Indurain. La rassegna iridata austriaca può rappresentare un’occasione unica, e forse irripetibile, nella carriera di molti corridori specializzati nelle corse a tappe. Pensiamo ad esempio a Nairo Quintana, Chris Froome (la cui presenza non è ancora certa) o lo stesso Vincenzo Nibali (unico fenomeno del panorama attuale ad eccellere sia nei Grandi Giri sia nelle classiche di un giorno), che ...