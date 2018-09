Perché lo smart working piace tanto ai baby boomers

Samsung - smartphone con display pieghevole a novembre?/ Ultime notizie : potrebbe deludere molti - ecco perchè : Galaxy X, smartphone pieghevole Samsung a novembre? Ultime notizie, pronto per la SDC in programma in quel di San Francisco durante il prossimo autunno(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:27:00 GMT)

Perché molti scelgono lo smartphone equo e solidale : ... pochi rispetto agli iPhone e ai Samsung in circolazione, ma qui stiamo parlando di un prodotto che compri solo sul loro sito Perché credi in un mondo migliore. Ora arrivano 2,5 milioni di euro che ...

Che cosa è il valore SAR negli smartphone e Perché è pericoloso : In ogni caso, aspettando le conferme della scienza, è consigliabile sempre comprare uno smartphone che non superi i valori SAR limite imposti dall'Europa e sopra elencati. Telefoni con SAR alto È ...

Ecco perche è meglio pagare le app e i giochi da installare nei nostri smartphone. #appstore #playstore : Oggi gli Store delle app dei nostri smartphone (principalmente Apple App Store e Google Play Store) sono piene di applicazioni e giochi di tutti i generi. Spesso però perdiamo tempo effettuando ricerche e ci ingegniamo su come scaricare le app gratis pur di non pagarle, e siamo disposti quasi a tutto per evitare di pagare pochi euro per le nostre app che ci interessano. Addirittura si arriva ad effettuare il jailbreak sui dispositivi Apple ...

Come e Perché la luce blu di smartphone e tablet danneggia la vista : Trascorrere tante ore, ogni giorno, davanti al display dello smartphone o di un tablet non fa bene alla vista. Niente di nuovo, intendiamoci, perché il concetto è noto da molti anni, però un nuovo studio ha permesso di scoprire il processo che genera tale problematica. L’analisi di un team di ricercatori dell’Università americana di Toledo, diffusa su Scientific Reports, chiarisce in quale modo la luce blu si intreccia con i fotorecettori ...

Ecco Perché la luce blu di smartphone e computer causa danni alla vista : (foto: Dan Miller, The University of Toledo) Che la luce blu di computer, tv, smartphone e tablet non fosse l’ideale per la nostra vista lo si sapeva da tempo. Gli esperti ritengono che danneggi la retina accelerando l’insorgenza di maculopatie, malattie in genere legate all’età e che conducono gradualmente alla perdita della vista. Il motivo per cui la luce a queste particolari lunghezze d’onda sia dannosa, però, non era del tutto chiaro. ...

Perché VLC sta boicottando gli smartphone Huawei? : Da notare che OPPO propone una politica ancora più severa di Huawei poiché consente l'utilizzo di 5 app rispetto a quelle del sistema in background. È interessante notare che alcune applicazioni , ...

Sky - Mediaset e Dazn : per vedere la prossima serie A servirà la smart tv. Ecco Perché : Per chi vuole la possibilità di vedere tutte le 380 partite di serie A davanti alla tv, da quest'anno servirà una smart. Sky trasmetterà in esclusiva 266 match, e sta lavorando per rendere accessibili ...

Sky - Mediaset e Dazn : per vedere tutta la serie A servirà la smart tv. Ecco Perché : Per chi vuole la possibilità di godersi tutte le 380 partite di serie A davanti alla tv, da quest'anno servirà una smart. Sky trasmetterà in esclusiva 266 match, e sta lavorando per rendere ...

Perché lo smartphone può danneggiare la nostra pelle : Quello con il nostro smartphone è senza alcun dubbio un rapporto complicato. Perché è vero, ormai non possiamo più farne a meno, tra Whatsapp, social vari, fotocamera e applicazioni di ogni tipo che ci semplificano la vita. Ma questa dipendenza può portare a qualche rischio per la nostra salute. Tra questi, problemi di insonnia, riduzione della vista e alterazione della postura, insieme con un generale effetto negativo sulla nostra pelle. ...

Smart Home - Perché è importante avere una casa intelligente in vista delle vacanze : La tanto agognata partenza per le vacanze porta solitamente con sé una buona dose di ansie legate in qualche modo alla casa. Più o meno giustificate, certo, ma sempre e comunque presenti. Ai classici “Avrò spento la luce in camera?” e “Credo di aver dimenticato il computer acceso” si sommano infatti i timori di subire la visita tutt’altro che desiderata di un topo d’appartamento: i casi di effrazione registrati in Italia durante i ...

Xiaomi ci spiega Perché ha deciso di togliere il jack delle cuffie dai nuovi smartphone : Jai Mani, Product Manager di Xiaomi India, spiega perché sui dispositivi bezel less è stato rimosso il jack audio, in risposta a un video pubblicato dallo YouTuber Marques Brownlee. L'articolo Xiaomi ci spiega perché ha deciso di togliere il jack delle cuffie dai nuovi smartphone proviene da TuttoAndroid.