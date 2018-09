Pekerman lascia la panchina della Colombia | guiderà l' Argentina?

Colombia - Pekerman lascia la panchina : nuovo incarico in vista? : E’ durata sei anni la storia d’amore tra José Pekerman e la nazionale Colombiana. Dopo due onorevoli piazzamenti ai Mondiali – un ottavo e un quarto di finale – si è conclusa l’esperienza dell’allenatore argentino alla guida dei Cafeteros. In una nota ufficiale, la Federcalcio Colombiana ha comunicato la volontà del tecnico, dopo un colloquio, di lasciare la panchina. In Argentina, molti ritengono ...

Colombia - Pekerman lascia la panchina e si candida per l’Argentina : José Pekerman, dopo l’addio alla panchina della Colombia, si candida ad un posto su quella dell’Argentina dopo il flop Mondiale José Pekerman non è più il Ct della Colombia. E’ arrivata anche l’ufficialità dell’addio del Ct alla panchina Colombiana. Diverse voci vorrebbero Pekerman in procinto di partire verso una nuova esperienza, quella sulla panchina dell’Argentina, lasciata vacante da Sampaoli. ...