Pechino Express 2018 | Paola Caruso era incinta alla partenza Ma non si fanno i controlli

Pechino Express 2018 : Paola Caruso era incinta al momento della partenza. Ma non si fanno i controlli medici prima di un road game? : Paola Caruso incinta (da Instagram) Paola Caruso sta per diventare mamma. Come dichiarato nel corso di un’intervista a Chi, la storica Bonas di Avanti un Altro! è incinta di quattro mesi, e sta nel contempo affrontando la fine della relazione con il padre del bambino (“è scappato” dichiara sconfortata). Quello che si rivela televisivamente interessante sono le tempistiche di questa gravidanza, che stonano con la partecipazione ...

Pechino Express – Avventura in Africa : l’esperienza di Linda Morselli : C’è grande attesa per la nuova edizione di Pechino Express – Avventura in Africa. Dopo i problemi con la formazione del cast e le polemiche culminate con l’esclusione di Eleonora Brigliadori, sono in molti a non vedere l’ora di guardare in tv il programma di Rai 2 condotto da Costatino Della Gherardesca. La trasmissione è già stata registrata. Tutti i protagonisti la guarderanno comodamente dal divano. Linda Morselli, ex ...

Pechino Express 7 - anticipazioni e concorrenti dell’edizione 2018 : Tutto è pronto per l’esordio della settimana edizione di PECHINO EXPRESS, in onda su Rai 2 probabilmente a partire da giovedì 20 settembre; oltre a Costantino Della Gherardesca, riconfermato per la sesta volta consecutiva alla conduzione del programma, il reality show vedrà la partecipazione di otto coppie di concorrenti. Scopriamo insieme chi sono. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni diffuse sul web, i conduttori Marcello Cirillo e ...

Pechino Express 2018 - Patrizia Rossetti : "Corteggiata dal reality da anni. Gli unici handicap? La lingua e il fisico" : Patrizia Rossetti è tra le punte di diamante della nuova edizione di Pechino Express, in partenza a settembre su Rai 2. Volto storico di Rete 4, la conduttrice è da poco rientrata in Italia dall'avventura in Africa con la collega Maria Teresa Ruta, in coppia con lei nella gara a tappe e conosciuta poco prima sul volo per il Marocco. Nuovamente protagonista del piccolo schermo dopo i fasti degli anni passati, la Rossetti ha dichiarato di ...

Pechino Express - Maria Teresa Ruta : "Un disastro - ho rovesciato teiere - ma partecipare era un mio sogno" : Maria Teresa Ruta è una delle protagoniste della prossima edizione di Pechino Express, in partenza il prossimo settembre su Rai 2. La squadra composta da lei e Patrizia Rossetti, quella de Le Signore della Tv, ha sostituito la coppia di Eleonora Brigliadori e il figlio Gabriele Gilbo a pochi giorni dalla partenza per l'Africa, protagonista del viaggio a tappe del docu-reality di Costantino della Gherardesca.Ai microfoni del settimanale Vero e ...

I Cesaroni - Micol Olivieri e Niccolò Centioni/ Dopo Pechino Express hanno litigato : ecco cosa è successo oggi : Vi ricordate di Micol Olivieri e Niccolò Centioni? I due attori Dopo I Cesaroni e Pechino Express hanno litigato; oggi sono tornati a parlarne, ecco cosa è successo.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 10:55:00 GMT)

Adriana Volpe / La conduttrice con Marcello Cirillo a Pechino Express 2018 : "Lui per me c'è sempre stato" : Adriana Volpe e Marcello Cirillo si sono ritrovati in coppia nella nuova edizione di Pechino Express 2018. Ecco le dichiarazioni dei due conduttori dopo l'avventura...(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 17:42:00 GMT)

Pechino Express - Adriana Volpe : “Marcello Cirillo c’è sempre stato!” : Adriana Volpe e Marcello Cirillo raccontano il loro Pechino Express Giovedì 20 settembre riparte su Rai2 Pechino Express, giunto alla settima edizione, in giro tra Marocco, Tanzania e Repubblica Sudamericana. Al timone dell’adventure game ritroveremo per il sesto anno consecutivo Costantino della Gherardesca. Le registrazioni sono terminate già da qualche mese e tra le otto coppie in gara troveremo I Mattutini, la coppia formata da ...

Marcello Cirillo : alcune persone cattive non hanno compreso la straordinaria carriera di Adriana Volpe. A Pechino Express lavavo le mutande più volte al giorno : Marcello Cirillo e Adriana Volpe Michele Guardì li ha uniti e poi li ha divisi; Pechino Express 2018 li ha rimessi insieme. Adriana Volpe e Marcello Cirillo sono una delle coppie più note della settima edizione del reality on the road di Rai2 (qui il cast al completo). Ad accomunarli una lunga permanenza nel cast de I Fatti Vostri, culminata con un benservito nel maggio 2017 e diverse polemiche con Giancarlo Magalli. In particolare, il rapporto ...

Marcello Cirillo : alcune persone cattive non hanno compreso la straordinaria carriera di Adriana Volpe. A Pechino Express lavavo le mutande più volte al giorno : Marcello Cirillo e Adriana Volpe Michele Guardì li ha uniti e poi li ha divisi; Pechino Express 2018 li ha rimessi insieme. Adriana Volpe e Marcello Cirillo sono una delle coppie più note della settima edizione del reality on the road di Rai2 (qui il cast al completo). Ad accomunarli una lunga permanenza nel cast de I Fatti Vostri, culminata con un benservito nel maggio 2017 e diverse polemiche con Giancarlo Magalli. In particolare, il rapporto ...

Pechino Express - la verità di Marcello Cirillo su Adriana Volpe : 'Alcune persone cattive non l'hanno capita' : Adriana Volpe e Marcello Cirillo si sono ritrovati in coppia nella nuova edizione di Pechino Express 2018, dopo la rumorosa separazione in casa di Michele Guardì ai Fatti vostri della conduttrice. Le ...

Marcello Cirillo : alcune persone cattive non hanno compreso la straordinaria carriera di Adriana Volpe. A Pechino Express lavavo le mutande più volte al giorno : Marcello Cirillo e Adriana Volpe Michele Guardì li ha uniti e poi li ha divisi; Pechino Express 2018 li ha rimessi insieme. Adriana Volpe e Marcello Cirillo sono una delle coppie più note della settima edizione del reality on the road di Rai2 (qui il cast al completo). Ad accomunarli una lunga permanenza nel cast de I Fatti Vostri, culminata con un benservito nel maggio 2017 e diverse polemiche con Giancarlo Magalli. In particolare, il rapporto ...

Marcello Cirillo : «Alcune persone cattive non hanno compreso la straordinaria carriera di Adriana Volpe. A Pechino Express lavavo le mutande più volte al giorno» : Marcello Cirillo e Adriana Volpe Michele Guardì li ha uniti e poi li ha divisi; Pechino Express 2018 li ha rimessi insieme. Adriana Volpe e Marcello Cirillo sono una delle coppie più note della settima edizione del reality on the road di Rai2 (qui il cast al completo). Ad accomunarli una lunga permanenza nel cast de I Fatti Vostri, culminata con un benservito nel maggio 2017 e diverse polemiche con Giancarlo Magalli. In particolare, il rapporto ...

Adriana Volpe conduce Profumo d’estate prima di Pechino Express 2018 : Pechino Express: Adriana Volpe alla guida di Profumo d’estate Si chiama Profumo d’estate il nuovo programma di Adriana Volpe che andrà in onda da sabato 18 agosto alle 17.15 su Rai2. Il format sarà incentrato su tre puntate speciali con temi legati alle vacanze, ai figli e ai matrimoni. Intervistata da Blogo, la Volpe si è detta molto entusiasta perchè per la prima volta condurrà un programma ideato e scritto da lei: “Sono ...