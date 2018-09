: #Pd,manifestazione spostata da 29 a 30/9 - CyberNewsH24 : #Pd,manifestazione spostata da 29 a 30/9 - TelevideoRai101 : Pd,manifestazione spostata da 29 a 30/9 - LaBorgese : +++ULTIMORA+++ Aggiornamento. Carusi, ho una notizia sconvolgente. La manifestazione contro l'odio e la dittatu… -

Slitta a domenica 30 settembre ladel Pd "Per l'Italia che non ha paura", inizialmente fissata per il 29 settembre a piazza del Popolo a Roma. La decisione per evitare la concomitanza con il derby Roma-Lazio. "Scendiamo in piazza - si legge nel documento della- per costruire un'alternativa alla politica dell'odio, del declino, dell'isolamento e della paura. Scendiamo in piazza perché tante persone vogliono un Paese diverso: più giusto, più forte, più solidale, aperto al mondo e al futuro".(Di mercoledì 5 settembre 2018)