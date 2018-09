Pd | Renzi a Festa de l' Unità in Darsena a Milano

Matteo Renzi - il Pd lo pugnala a casa sua : trombato dalla Festa dell'Unità a Rignano : Mentre Matteo Renzi batte Firenze palmo a palmo per il suo film, proprio da casa dell'ex premier, Rignano sull'Arno , arriva l'ultima pugnalata del Pd . Dopo la storica sconfitta dei dem alle ...

Festa dell’Unità - dopo la sconfitta di Pisa il Pd cancella quella di Riglione : “Militanti stanchi di un partito autorefeRenziale” : A Pisa la storica Festa dell’Unità comunale di Riglione quest’anno non si farà. dopo settant’anni il Comitato direttivo del quartiere ha deciso di non organizzare stand e area dibattiti per una ragione soprattutto politica: la sconfitta alle amministrative dello scorso giugno quando Pisa è stata conquistata dal centrodestra a trazione leghista dopo cinquant’anni di giunte di centrosinistra. “C’è stanchezza tra i militanti per come sono andate le ...

MARIA ELENA BOSCHI NON INVITATA A FESTA UNITÀ DI FIRENZE/ Pd - spazio per tutti : non per fedelissima di Renzi : MARIA ELENA BOSCHI non INVITATA a FESTA UNITÀ di FIRENZE. Ultime notizie, acque agitate in casa Partito Democratico: "Non è stata eletta qui, ma a Bolzano"

Renzi a cena sull'Aventino - Martina alla festa democratica di Siena : La confusione che regna sovrana sotto il cielo del Pd, la si percepisce soprattutto nei comportamenti di grande valore simbolico dei suoi protagonisti. Il neo-segretario Martina fa di tutto per recitare un mea culpa dietro l'altro e dimostrare che il Pd è di nuovo vicino alla sua base popolare: prima sceglie una libreria di Tor Bella Monaca per la direzione nazionale, poi partecipa alla festa democratica di Siena, ex-roccaforte rossa dove il ...

Matteo Renzi - il colpo basso di Maurizio Martina : si prende la Festa dell'Unità - chi gli invita a tradimento : Il colpo di mano di Maurizio Martina . Era il segretario fantoccio, invece sta cercando di cambiare pelle al Pd con una serie di pugnalate a Matteo Renzi . Ci aveva provato, fallendo, imbastendo una ...

Pd - via Renzi le festa dell'Unità tornano 'de sinistra' : Le festa dell'Unità tornano 'de sinistra'. Poco Renzi. Poco progressismo liberal-liberista, ei fu,. Molti ospiti targati Leu, a cominciare da Bersani e Speranza e molti artisti sinistresi compresi ...