Pd | il partito convoca manifestazione a Roma il 29 settembre contro il governo Ma

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Avevano fissato tutto, scelto la piazza e l’orario, avvisato sezioni e circoli: “Ci vediamo ail 29“. Avevano dimenticato però che quel giorno nella Capitale, per di più in contemporanea, è in programma il derby-Lazio. E allora hanno preso e cambiato tutto: “rdine compagni, ci si vede domenica 30“. Per ragioni di sicurezza, certo, perché la partita dell’Olimpico impegnerà – come sempre – un numero importante di forze dell’ordine ma anche, è evidente, per ragioni di opportunità. Tra spostamenti difficili, il grande richiamo dell’evento per ini e pure una copertura mediatica che rischiava di essere offuscata, il flop delladel Pd era dietro l’angolo. E siccome la rincorsa alM5s-Lega inizia con questo primo evento di piazza, meglio posticipare e non pensarci più. Così, ...