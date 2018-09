Pattinaggio artistico a rotelle | Europei 2018 | Micol Zangoli e Rachele Campagnol regine

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei 2018 : Cecilia Marocchi conquista l’oro nel singolo femminile Junior. Dominio azzurro nelle coppie di artistico : Non sono mancate le medaglie per la nazionale azzurra nella terza giornata dei Campionati Europei di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena in Portogallo, presso L’Escola Secundaria di Lagoa nell’isola São Miguel (Azzorre). In categoria Junior Cecilia Marocchi ha conquistato sul filo del rasoio la medaglia d’oro nel singolo femminile pattinando un buon programma libero, valutato dalla giuria con punteggi ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei 2018 : i risultati della seconda giornata. Micoli Zangoli al comando dopo lo short - Rachele Campagnol avanti in Solo Dance. : L’ Escola Secundaria da Lagoa, impianto sportivo nell’isola portoghese di São Miguel (Azzorre), sta ospitando questa settimana il Campionato Europeo di Pattinaggio artistico a rotelle. In una seconda giornata di gare caratterizzata dall’esecuzione dei programmi brevi, in categoria Senior femminile l’azzurra Micol Zangoli si è portata saldamente al comando della classifica pattinando un programma pulito valutato 125.400 ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei 2018 : trionfo di Alessio Gangi negli obbligatori. Argento per Elena Donadelli. Incetta di medaglie azzurre nella prima giornata : Parte benissimo l’avventura della nazionale azzurra ai Campionati Europei di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena a São Miguel, Portogallo, nel cuore delle Azzorre. nella prima giornata di gare sono scesi in pista gli atleti della specialità degli obbligatori, impegnati nell’esecuzione di tre complicati esercizi: per quanto concerne la categoria Senior gli atleti hanno eseguito l’Otto doppio tre avanti ...

Pattinaggio artistico - Junior Grand Prix Linz 2018 : Alena Kostornaia strega tutti e conquista la prima posizione. Esordio positivo per Campanini-Riva nella danza. : Cala il sipario alla Keine Sorgen EisArena di Linz, l’impianto sportivo che ha ospitato fino a pochi minuti fa la Cup Of Austria, seconda tappa del circuito Junior Grand Prix di Pattinaggio artistico. Per chi nutre ancora dei dubbi riguardo le giovanissime pattinatrici russe, per alcuni esclusivamente capaci di eseguire complicati elementi di salto, si consiglia di vedere (e rivedere) la meravigliosa performance di Alena Kostornaia, ...

Pattinaggio artistico - Junior Grand Prix Linz 2018 : Camden Pulkien trionfa nel singolo maschile - quinto posto per Daniel Grassl. Kostornaia domina dopo lo short : Si è appena conclusa la seconda giornata di gare alla Keine Sorgen EisArena di Linz, in questi giorni teatro della Cup Of Austria, seconda tappa del circuito Junior Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. dopo un avvincente free program, la gara del singolo maschile è stata vinta dall’americano Camden Pulkien. Il pattinatore americano si è imposto sugli avversari pattinando un programma pulito, non rischiando nessun salto quadruplo; ...

Pattinaggio artistico - Junior Grand Prix Linz 2018 : Conrad Orzel al comando nel singolo maschile - quinta posizione per Grassl. Buon esordio per Campanini-Riva : La Keine Sorgen EisArena della città austriaca di Linz sta ospitando questa settimana la Cup Of Austria, seconda delle sette tappe del circuito Junior Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Dopo il terzo posto conquistato a Bratislava la scorsa settimana, l’azzurro Daniel Grassl nella giornata odierna è nuovamente sceso in pista per lo short program della categoria individuale maschile. Il pattinatore altoatesino è stato autore di ...

Pattinaggio artistico a rotelle - intervista a Sara Locandro : “L’allenatore deve essere anche un educatore. La tecnica non basta” : Il Pattinaggio artistico a rotelle sta vivendo un’importantissima fase di transizione. In occasione dei Campionati Nazionali Assoluti Junior e Senior, quest’anno andati in scena a Folgaria (Trento), abbiamo assistito ad uno spettacolo di altissimo livello, dovuto anche alle nuove normative regolamentari introdotte in vista del nuovo sistema di valutazione Rollart, il quale entrerà in vigore in via definitiva a partire dal prossimo ...

Pattinaggio artistico - Junior Grand Prix Bratislava 2018 : Anna Shcherbakova incanta nel singolo femminile. Khudaiberdieva-Nazarov trionfano nella danza : Si sono appena spenti i riflettori dell’ Ondrej Nepela, impianto sportivo di Bratislava che questa settimana ha ospitato la prima delle sette tappe del Junior Grand Prix di Pattinaggio artistico. Non ha tentato l’atteso quadruplo lutz la quattordicenne russa Anna Shcherbakova, trionfatrice assoluta della categoria individuale femminile. La pattinatrice allenata da Eteri Tuberidze e Sergei Dudakov ha snocciolato nel suo programma ...

Pattinaggio artistico - Junior Grand Prix Bratislava 2018 : strepitoso Daniel Grassl - terzo classificato nel singolo maschile! Trionfo russo nelle coppie di artistico : Si è appena conclusa la seconda giornata di gare al palazzo del ghiaccio Ondrej Nepela di Bratislava, Slovacchia, teatro in questi giorni della prima tappa del circuito Junior Grand Prix. Nell’individuale maschile l’atleta azzurro Daniel Grassl ha difeso magistralmente la terza posizione ottenuta dopo il primo segmento di gara piazzandosi sul gradino più basso del podio per la prima volta in carriera in una tappa Junior Grand Prix. ...

Pattinaggio artistico - Junior Grand Prix Bratislava 2018 : Daniel Grassl in terza posizione dopo lo short. Dominio russo nel femminile e nelle coppie di artistico : L’Ondrej Nepela Ice Rink di Bratislava (Slovacchia) sta ospitando questa settimana la prima tappa del circuito Junior Grand Prix, uno dei sette appuntamenti previsti prima della finale in programma dal 5 al 9 Dicembre a Vancouver, in Canada. Nella giornata di apertura l’azzurro Daniel Grassl si è portato in terza posizione dopo lo short program individuale maschile; l’atleta altoatesino è stato protagonista di buona performance ...

Pattinaggio artistico - Kaetlyn Osmond salterà la prossima stagione : La canadese Kaetlyn Osmond, Campionessa del Mondo in carica e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, salterà interamente la prossima stagione di Pattinaggio artistico. A comunicarlo è stata l’atleta stessa in una nota diramata dal sito di Skate Canada, appena due mesi dopo la rinuncia ufficiale alle gare del circuito Grand Prix. “Ho avuto un po’ di tempo questa estate per riflettere sul mio futuro e ritengo ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei 2018 : i convocati dell’Italia : Il Commissario Tecnico Fabio Hollan ha diramato la lista dei convocati per i prossimi Campionati Europei di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in programma dal 30 agosto al 5 settembre a São Miguel, l’isola portoghese più grande dell’arcipelago delle Azzorre. Di seguito riportiamo la competiva squadra formata per l’occasione dal ct azzurro. Le competizioni avranno inizio sabato 1 Settembre con le gare della ...