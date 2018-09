Parte oggi la sperimentazione del taser in dotazione alle forze dell' ordine

Francesca Fialdini e Timperi : Parte oggi la nuova Vita in Diretta - : Quest'anno ci saranno nuovi temi di dibattito e nuove parole chiave come scienza, idee, futuro, sogni e ambiente. Centrale sarà lo spazio di approfondimento di maggiore interesse femminile 'Città ...

Francesca Fialdini e Timperi : Parte oggi la nuova Vita in Diretta : La Vita in Diretta: Francesca Fialdini e Timperi pronti a sfidare la D’Urso È tutto pronto! oggi, lunedì 3 settembre, parte la nuova stagione de La Vita in Diretta 2018/2019, lo storico appuntamento del pomeriggio targato Rai1, che ha visto confermata alla conduzione per il secondo anno consecutivo Francesca Fialdini. Ad affiancarla non ci sarà più Marco Liorni, che ha scelto di fare altri percorsi dopo 7 lunghi anni, ma la new-entry ...

DIRETTA/ Diamond league 2018 Bruxelles - streaming video e tv : in pedana - si Parte! (oggi) : DIRETTA Diamond league 2018: info streaming video e tv della prova di Bruxelles, ultima tappa della manifestazione di atletica leggera del diamante, oggi 31 agosto.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 17:42:00 GMT)

Venezia 75 : Parte oggi la Mostra del cinema - : Non mancheranno le incursioni nel mondo della fiction tv, ormai sempre più legato a quello del cinema, con la presentazione delle prime due puntate de «L'amica geniale» , la serie tratta dal ...

MotoGp - pioggia a Silverstone : slitta la Partenza - gara a rischio : slitta la partenza del Gp di Silverstone di MotoGp. La forte pioggia sul circuito britannico ha costretto gli organizzatori a posticipare la partenza nella classe regina, con i piloti che sono ...

Gp Gran Bretagna - Pioggia a Silverstone e Partenza ritardata : Roma, 26 ago., askanews, - Pioggia sempre più intensa a Silverstone, i piloti sono rientrati ai box. L'asfalto non drena e le condizioni sono in continuo peggioramento: partenza di MotoGP ritardata, ...

LIVE MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA. La gara in tempo reale - Partenza rinviata per pioggia : Alle ore 12.30 scatterà il GP della Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale MotoGP. A Silverstone andrà in scena una gara a serio rischio pioggia, anticipata rispetto al programma originario per cercare di evitare le nuvole più minacciose ma la probabilità di una prova bagnata è davvero molto elevata e dunque si preannuncia una vera e propria lotteria considerando l’asfalto non perfettamente drenante. Se si dovesse davvero correre (i piloti ...

MotoGp – La pioggia non dà tregua a Silverstone : Partenza rimandata [AGGIORNAMENTI LIVE] : Tutto fermo a Silverstone: la partenza della gara di MotoGp del Gp della Gran Bretagna è stata rimandata Si prospetta una domenica di gara complicata e caotica a Silverstone. Dopo il sabato di ieri, nel quale la pioggia ha creato non pochi problemi, il maltempo sembra condizionare ancora il weekend del Gp della Gran Bretagna. Sul finale delle Fp4, un acquazzone ha creato una pericolosissima pozzanghera in curva 7 dove ci sono state diverse ...

Milano. Vacanze-studio 2018 : 250 studenti milanesi Partecipano ai soggiorni all’estero : Cambridge, Dublino, Edimburgo, Francoforte sul Meno, Salamanca, Lione ma anche Cipro. Sono alcune delle destinazioni dei soggiorni di studio estivi

Parte oggi la 14esima edizione della regata d'altura Palermo-Montecarlo : Roma, 20 ago., askanews, - Nel Circolo della Vela Sicilia a Punta Celesi, Mondello, si è tenuta ieri la conferenza stampa di presentazione della 14esima edizione della Palermo-Montecarlo, la regata ...

Venezuela - oggi Parte riforma monetaria di Maduro/ Seconda riconversione in dieci anni : opposizione sciopera : Venezuela, oggi parte riforma monetaria di Maduro. Ultime notizie, si tratta della Seconda riconversione in dieci anni: l'opposizione ha indetto sciopero(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:54:00 GMT)

Venezuela - oggi Parte riforma monetaria : ANSA, - CARACAS, 20 AGO - Il Venezuela sarà al centro oggi di una riconversione monetaria, la seconda degli ultimi dieci anni, in cui il bolívar forte attualmente in circolazione, sarà sostituito dal ...

Genova - ora è emergenza per i 600 sfollati : domani Parte la consegna dei primi alloggi | Conte : non solo parole - governo con genovesi : Concluse le ricerche dei dispersi, i vigili del fuoco continuano ad operare tra le macerie del ponte per mettere in sicurezza l'area e bonificare tutte le zone. E' ormai certo che i residenti di 13 palazzine che si trovano sotto la parte del ponte non crollata non potranno rientrare nelle loro abitazioni

Strage di Genova - 600 sfollati : domani la consegna dei primi alloggi. E Parte la fase 2 : Genova dopo i funerali delle vittime del crollo di ponte Morandi passa alla 'fase 2', e pensa agli oltre 600 sfollati : le prime case verranno consegnate domani. Alle 16 il presidente di Regione ...