Parcheggiatore abusivo irrompe al presidio | Non smetto neanche per 1200 euro al

Vicenza. In viale Rodolfi sanzionato un Parcheggiatore abusivo : Le pattuglie della polizia locale impegnate nell’attività antidegrado sono intervenute in viale Rodolfi , nel parcheggio dell’Ospedale Civile di Vicenza, dove

Catania : minacce se non pagavi - arrestato marocchino Parcheggiatore abusivo : Catania - E' stato arrestato un marocchino di 42 anni, Alì Jamal, per tentativo di estorsione. L'uomo, infatti, è stato scoperto a richiedere sistematicamete denaro, da due a cinque euro, agli ...

Napoli - 'stesa' nella notte a Monte di Dio - esplosi 18 colpi di pistola : ferito un Parcheggiatore abusivo : Diciotto colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte da sconosciuti in via Supportico d'Astuti, in zona Monte di Dio, a Napoli. A far scattare l'allarme è stata una guardia giurata che ha ...