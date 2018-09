MotoGP - Petrucci - Iannone - Marquez - Pedrosa e Miller parlano dell'incontro con Papa Francesco : È stato incredibile, ha detto cose speciali per noi, sulla passione ed essere un Campione nella vita prima che nello sport. Non lo dimenticherò mai, incontrare il Papa non è qualcosa che succede ogni ...

Ho sognato Papa Francesco. E mi sono svegliato piangendo : Dalla diagnosi della mia malattia, lo scorso 20 febbraio, tutta la mia vita è cambiata. Improvvisamente ho dovuto dare priorità di pensiero e azione a me stesso, sono stato obbligato a utilizzare la mia scienza e la mia competenza non per indirizzare al meglio qualcun altro, ma per salvare la mia stessa vita. Da tempo la mia laurea in Medicina la utilizzo più che per fare carriera, per difendermi dalle distorsioni in cui oggi si trova a languire ...

Papa Francesco manda dei gelati ai migranti della Diciotti ancora a Rocca di Papa : Città del Vaticano - Il Papa ha mandato il suo braccio destro per la carità, il cardinale Corrado Kraiewski, al Centro Mondo Migliore di Rocca di Papa dove sono ancora ospitate alcune decine di migranti della nave Diciotti. L'elemosiniere ha portato con sè la benedizione Papale e tanti gelati che ha mangiato con loro ...

Papa Francesco manda i gelati ai migranti ospitati a Rocca di Papa : Il Papa ha voluto mandare i suoi saluti ai migranti ospitati nel centro Auxilium di Rocca di Papa. Lo ha fatto attraverso il suo elemosiniere, Konrad Krajewski, che si è fermato a pranzo nella sede della cooperativa e ha portato a tutti gli ospiti dei gelati, un dono del Papa. "È la benedizione del Santo Padre per loro", ha detto il cardinale al Sir spiegando il motivo della visita.Attraverso questo regalo, ha spiegato Krajewski, ...

Papa Francesco all'udienza : 'La passione è andare avanti nella vita' : Contagiate con la passione: questo mondo ha bisogno delle passioni, della passione. Vivere con passione, e non come chi porta la vita come un peso. La passione è andare avanti. E la seconda parola è: ...

Papa Francesco invita tutti a fare un esame di coscienza la sera : fa bene ai cristiani : 'Il cuore dell'uomo è come un campo di battaglia' dove si affrontano di continuo 'lo spirito di Dio, che ci porta alle opere buone, alla carità, alla fraternità', e 'lo spirito del mondo che' invece '...

La replica di Papa Francesco alle accuse di Viganò : "Silenzio e preghiera" chiede il Santo Padre, assieme a una paziente misericordia per le azioni e gli attacchi dell'ex nunzio negli Usa

Nell'omelia odierna durante la messa a casa Santa Marta, Papa Francesco ha ricordato l'importanza dell'esame di coscienza serale per capire se abbiamo riconosciuto lo Spirito Santo

Abusi - Viganò - Papa Francesco : la Chiesa torni meno mediatica e più chiesa : Le accuse di omosessualità e di coperture di violenze diventano uno strumento di battaglia politica e curiale. Con la chiesa trasformata in un'agenzia di comunicazione. Ecco il commento di Giuliano ...

“Scandalo? Dinnanzi a loro silenzio e preghiera”. Papa Francesco cita il Vangelo per rispondere alle accuse sul dossier Viganò : La voglia di “scandalo” e “divisione” può essere contrastata solo con il silenzio e la preghiera. Così, riferisce il Sir, Papa Francesco, nell’omelia della prima Messa mattutina celebrata nella cappella della Casa Santa Marta dopo la pausa estiva. “La verità è mite, la verità è silenziosa”, ha detto il Pontefice, secondo Vatican News, commentando il passo del Vangelo di Luca nel quale Gesù, tornato a Nazareth, viene accolto con sospetto. Parole ...

«Viganò è viziato di potere - Papa Francesco va solo ringraziato» : Io lo definisco il parroco del mondo '. Cosa ha amareggiato di più don Francesco Murana? 'Il fatto che questa denuncia di Viganò non è nello stile del Vangelo. Anche san Paolo contesta san Pietro che ...

