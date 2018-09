Pallavolo – Europei U19 | azzurrini super | staccato il pass per le semifinali

sportfair

(Di mercoledì 5 settembre 2018)U19: l’Italia batte anche l’Olanda e conquista leQuarta vittoria di fila e qualificazione in tasca per le azzurrine di Massimo Bellano nel Campionato Europeo Under 19 femminile, che si sta disputando in Albania. Nella penultima gara della fase a gironi, Populini e compagne si sono confermate assolute padrone della Pool A,ando anche l’Olanda per 3-0 (25-21, 25-19, 27-25) e assicurandosi ilper leche assegneranno le medaglie, in programma nel week-end a Tirana. Non del tutto ininfluente però la prossima gara contro l’Albania (6 settembre ore 17.30). L’Italia infatti, dovrà conquistare ancora un punto per l’aritmetica certezza del primo posto nel girone, risultato che le consentirebbe di evitare con ogni probabilità la Russia, formazione in gran forma in questa prima fase (4 vittorie, 12 punti). Anche per il match di questa sera, ...