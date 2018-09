Pallavolo | confermata la partnership tra la Millenium e la New Sintesi

sportfair

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Newsi conferma premium sponsor della formazione lombarda anche per la prossima stagione Arriva la riconferma di quello che ormai è uno storico sostenitore, si tratta di New, che rilancia la sua partecipazione al progetto delle Leonesse da premium sponsor. Da oltre trent'anni anni sul mercato, opera per la conservazione del materiale cartaceo di biblioteche e archivi, progettando e realizzando i propri prodotti con cicli industriali di ultima generazione. I prodotti sono stati studiati e realizzati per la miglior conservazione del materiale cartaceo, non dimenticando il design e l'armonia degli stessi. La produzione è commercializzata direttamente dal proprio Ufficio Commerciale nella nuova sede di Capriolo.