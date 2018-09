Pallanuoto maschile | Champions League 2018-2019 | sorteggiati i gironi Pro Recco con Eger

Pallanuoto - le date ed il programma dei prossimi campionati di Serie A1 maschile e femminile : Sono state diramate le date della prossima stagione dei campionati italiani di Serie A1, sia per la Pallanuoto maschile che per quella femminile: confermato il girone a 14 squadre per gli uomini, torna ad averne 10 quello delle donne. Confermata la formula della Final Six scudetto per entrambi i tornei, sparisce però la finale per il quinto ed il sesto posto. Per gli uomini il campionato numero 100 avrà inizio il 13 ottobre ed il girone di ...