Palermo | incendio su nave ormeggiata al porto | nessun ferito

Palermo. Benedetto Oliva morto nell’incendio scoppiato nella sua abitazione : Benedetto Oliva è morto nell’incendio scoppiato nella sua abitazione a causa di un cortocircuito. L’uomo di 74 anni e la moglie

Incendio in un’abitazione a Palermo : un morto : Benedetto Oliva, 74 anni, palermitano è morto nell’Incendio divampato nella sua abitazione in via Gianferrata, a Palermo. Le fiamme si sarebbero sprigionate per un cortocircuito. L’uomo e la moglie erano riusciti a mettersi in salvo. Poi Oliva è rientrato per prendere degli oggetti e non è più uscito. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Indaga la polizia. Probabilmente l’uomo ha perso i sensi dopo ...

Palermo - vigili del fuoco presi a sassate mentre spegnevano un incendio su un cumulo di rifiuti : Ha dell'incredibile quanto successo sabato mattina, intorno all'una, a una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Brancaccio intervenuta in largo Di Vittorio, a Palermo,...Continua a leggere

Palermo - incendio in deposito legno : a causarlo forse un fulmine - : Il rogo sarebbe stato provocato da un fulmine che, mentre nella zona c'era un violento temporale, si è abbattuto su un albero. Poi le fiamme si sarebbero propagate alle pedane in legno e ai camion ...

Palermo - incendio in deposito legno : a causarlo forse un fulmine : Palermo, incendio in deposito legno: a causarlo forse un fulmine Il rogo sarebbe stato provocato da un fulmine che, mentre nella zona c’era un violento temporale, si è abbattuto su un albero. Poi le fiamme si sarebbero propagate alle pedane in legno e ai camion parcheggiati. Alta colonna di fumo nero. Pompieri al ...

Incendio a Palermo : fulmine abbatte albero - deposito in fiamme/ Video ultime notizie : zona invasa da fumo nero : Incendio a Palermo: fulmine abbatte albero e deposito va in fiamme, Video. ultime notizie: zona invasa da fumo nero e intenso, visibile da diverse parti della città(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 17:49:00 GMT)