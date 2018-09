Palermo | 7 arresti per l’aggressione ai migranti minorenni “Colpiti con bastoni e mazze

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Li colpirono condi legno edi ferro nella notte di Ferragosto. In sette, tra cui due donne, sono state arrestati (quattro in carcere, tre ai domiciliari) su ordine del gip tra Alcamo e Partinico, in provincia di Trapani e, per quell’aggressione nei confronti di un gruppo di, insultati anche con frasi razziste oltre che essere inseguiti e speronati mentre a bordo di un mezzo rientravano nel centro di accoglienza di Partinico. Le indagini, coordinate dal pm Giorgia Spiri e condotte dai carabinieri, hanno portato all’accusa di lesioni aggravate e di avere agito con la finalità dell’odio etnico e razziale. I sette arrestati, insieme ad altre persone su cui i carabinieri stanno indagando, avrebbero picchiato i giovani mentre la notte del 15 agosto si trovavano seduti su un muretto del lido di Ciammarita in attesa dell’educatrice per ...