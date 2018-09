Padova | multe autovelox annullate | ex comandante vigili dovrà risarcire 800mila euro

Padova - Corte dei Conti : “Ex comandante dei vigili urbani deve risarcire 800mila euro. Annullò 112mila multe” : La super multa questa volta ha colpito il comandante dei vigili. E non si tratta di una cifra da poco, perché Antonio Paolocci, ex comandante della polizia urbana di Padova, dovrà versare 800mila euro all’Erario. Lo ha stabilito la sezione veneta della Corte dei Conti, concludendo una vicenda che era cominciata quattro anni e mezzo fa. Paolocci, che adesso è funzionario nel Comune di Cittadella, è rimasto nelle sue funzioni nel periodo in ...