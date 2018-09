Paa Joe e le bare d’artista che piacciono ai potenti del mondo

vanityfair

(Di mercoledì 5 settembre 2018) In Ghana, ad Accra, c’è un artigiano che realizza lepiù stravaganti del. Si chiama Joseph Ashong ma firma le sue creazioni con il nome d’arte «Paa Joe». Ha 71 anni appena compiuti ed è una celebrità neldelle creazioni funerarie. A tal punto che il catalogo aggiornato delle sued’artista è arrivato nelle mani di Barack Obama, Vladimir Putin, Mariano Rajoy, ma anche Madonna, Lenny Kravitz e Boris Becker. Per ogni storia Paa Joe realizza la bara perfetta. A forma di leone, scarpe di ballerina, chitarra, aereo, automobile d’epoca e taxi. Ma anche scarpe da ginnastica, donne nude, lattine di coca-cola, peperoni e astronavi. Una passione che Paa Joe ha ereditato a 16 anni dai suoi zii. Uno di loro realizzò una bara a forma di aereo per la moglie perché prima che morisse si erano promessi di visitare l’Egitto ma non ebbero il tempo di ...