Ornella Muti senza veli su Instagram | lo scatto diventa subito virale

Scandalo Naike Rivelli e Ornella Muti - completamente nude sul web [FOTO e VIDEO] : 1/6 LaPresse/Cafaro Gerardo ...

Ornella Muti nuda su Instagram a 63 anni : Ornella Muti sorprende ancora i fan e si mostra nuda su Instagram. Tutta colpa (ancora una volta) della figlia Naike Rivelli, che ha pubblicato lo scatto sexy sui social. Nel post, che ha già raccolto quasi 5 mila Like in poche ore, l’attrice indossa solamente un paio di slip e si copre il seno con le mani. A 63 anni Ornella Muti è ancora bellissima e non ha perso nemmeno un briciolo di quel fascino che la portò a diventare una delle ...

Ornella Muti - bellezza senza età : sexy nude look su Instagram a 63 anni Guarda le foto : Una foto destinata a mandare in tilt Instagram, quella che Naike Rivelli ha scattato alla madre, Ornella Muti. La popolare attrice, all'età di 63 anni, posa infatti con un nude look e...

Naike Rivelli - mistero sul padre. Ma con Ornella Muti non è cambiato nulla : Continua il mistero sul padre di Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, che ha visto tutte le sue certezze crollare di fronte ad un test del Dna. A svelarlo è stata lei stessa in un’intervista rilasciata a Paola Perego nel corso del programma Non Disturbare. La modella, che su Instagram si diverte spesso a provocare i follower, ha voluto rassicurare tutti i fan, spiegando come il suo rapporto con Ornella Muti sia ancora ...

Grande Fratello Vip 2018/ Ornella Muti e Naike Rivelli nel cast? Dopo il "no" rispunta l'indiscrezione : Grande Fratello Vip 2018 , cast e anticipazioni: Ornella Muti e Naike Rivelli concorrenti? L'anno scorso è stato un no, quest'anno invece qualcosa potrebbe cambiare...(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 04:05:00 GMT)

“Io il vero padre di Naike Rivelli? Ecco la verità”. Parla il ‘sospettato’ - tace Ornella Muti : “Ha scoperto da poco, grazie a un esame del Dna fatto in Spagna e poi ripetuto in Italia, che l’uomo che ha sempre chiamato papà non è suo padre e ora non sa di chi sia figlia”. Così Paola Perego, lungo le colonne de Il Messaggero, aveva anticipato così lo scoop della trasmissione Non disturbare su Naike Rivelli. Aggiungendo poi che: “Sua madre, Ornella Muti, non ha saputo darle una risposta”. Da quando il polverone si era sollevato per Naike ...

IL BISBETICO DOMATO/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano e Ornella Muti (oggi - 4 luglio 2018) : Il BISBETICO DOMATO, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 4 luglio 2018. Nel cast: Adriano Celentano e Ornella Muti, alla regia Castellano & Pipolo. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 10:52:00 GMT)

Chi è Naike Rivelli - la figlia di Ornella Muti : Provocatoria, ribelle e bella come mamma Ornella Muti: Naike Rivelli è la figlia di una delle grandi star del cinema italiano. Classe 1974, è un’attrice e modella, finita spesso al centro di scandali e polemiche a causa delle sue foto hot pubblicate su Instagram. Naike ha iniziato la sua carriera nel cinema quando aveva solamente 16 anni. Nel 1990 infatti venne scelta da Ettore Scola per partecipare alla pellicola Il viaggio di Capitan ...

Ornella Muti/ La telefonata a Non disturbare per amore di Naike : dirà la sua sulla questione paternità? : Ancora prima dell'inizio di Non disturbare, tutti stanno aspettando il momento dell'intervista a Naike Rivelli ma nessuno sapeva ancora che anche Ornella Muti sarebbe stata protagonista(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 12:22:00 GMT)

NAIKE RIVELLI - TEST DNA : “JOSÉ DE CASTRO NON È MIO PADRE”/ Esclusiva Paola Perego : Ornella Muti senza risposte : NAIKE RIVELLI: “JOSÉ de CASTRO non è mio PADRE”. Scoop di Paola Perego, che l'ha intervistata per il suo nuovo programma: “Ornella Muti non le ha dato risposte”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 17:01:00 GMT)