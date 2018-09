"Ora il Pd si sciolga per far nascere la lista Nuova Europa". L'appello di Massimo Cacciari : «La sinistra è salita sull’Acropoli. Ora bisogna scendere». E per battere i nazionalisti alle elezioni del 2019 occorre rompere ?con il passato. Perché la vecchia Ue è finita ?per i suoi tradimenti. La proposta del filosofo