Opposizione del terzo ordinaria e revocatoria ex art 404 cpc

Calenda : 'C'è Governo più pericoloso del Dopoguerra - Opposizione fatta in modo ridicolo' : Nella puntata di questo mercoledì 29 agosto della trasmissioneIn onda su La7, è intervenuto Carlo Calenda, ex Ministro dello Sviluppo Economico iscrittosi al Partito Democratico [VIDEO] da marzo scorso, il quale si è espresso approfonditamente su vari aspetti politici attuali. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto. Calenda: 'Più pericoloso Governo che l'Italia abbia avuto nel Dopoguerra, ma questo modo di fare opposizione è ...

[L'analisi] La lettera di Grillo che ridicolizza l'Opposizione e la lenta agonia del Pd : Beppe Grillo può essere amato oppure odiato ma una cosa nessuno può negargliela: la sua capacità di leggere la realtà politica. Al comico genovese non è ovviamente sfuggito l'attuale stato di ...

Riforma pensioni e LdB2019 - la sfida dell'Opposizione : promesse folli : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 22 agosto 2018 vedono crescere il divario di vedute tra maggioranza e opposizione in merito alle promesse elettorali ed alla sostenibilita' delle misure rispetto ai limiti del bilancio pubblico. Proprio i vincoli di bilancio sono al centro di diverse analisi ed editoriali che hanno riempito le pagine cartacee e digitale dei principali circuiti di stampa negli ultimi giorni in merito al superamento della ...

Radio24 : fuori Telese - arriva Latella. La reazione nei corridoi dell’emittente : “Volevano una voce più di Opposizione” : “Malgrado due aumenti di ascolto in due rilevazioni su due non sono stato riconfermato. C’est la vie, capita. Volevano – è il loro diritto – un conduttore ‘più istituzionale'”, ha twittato Luca Telese rispondendo ad un utente che chiedeva lumi sul suo ritorno a Radio 24. Il giornalista è fuori dall’emittente di Confindustria dopo aver condotto da settembre 2017 a luglio 2018 24 Mattino con Oscar Giannino. E ...

Incidente nei pressi dell'Autovelox - l'Opposizione : 'Obiettivo cassa o sicurezza?' : Per dovere di cronaca va precisato che il comando della Polizia locale di San Pietro Vernotico ha inviato il calendario della postazione di controllo con apparecchiatura Autovelox sulla 613, oltre ...

Peggio del selfie è quella barca (italiana) in mezzo al mare. Ma su quello l’Opposizione tace : Ci sarebbe anche l'opposizione. quella che in queste ore sta urlando per la disumanità del selfie di Salvini ma sembra non accorgersi del garbuglio di governo sulla questione degli sbarchi. Però su questo, se ci pensate, bisognerebbe avere il coraggio di dire che riportare in Libia significa trasportare persone verso l'inferno e invece qualcuno anche dalle parti dell'opposizione ha legittimato i libici tempo fa.Continua a leggere

Duro attacco dell'Opposizione alla Giunta Allori : ... l'Amministrazione Allori ha perso l'incredibile occasione di accedere ai fondi comunitari dedicati a questo settore, mostrando una miopia politica e strategica mai viste prima. La Tore , simbolo del ...

Opposizione - i due volti della paralisi : L’ultimo segnale di insubordinazione - minore, se si vuole, ma utile a confermare che la rotta non cambia - la Lega l’ha spedito dall’Abruzzo, rompendo l’alleanza con Forza Italia e annunciando la corsa solitaria alle prossime elezioni regionali. Obiettivo, spiegano i lumbard aquilani, è arrivare al 40 per cento. La pacchia - insomma - è finita anc...

Il Tribunale supremo del Venezuela ha ordinato l’arresto di un deputato di Opposizione per il presunto attentato contro Maduro : Il Tribunale supremo del Venezuela ha ordinato l’arresto di Julio Borges, deputato di opposizione ed ex presidente del Parlamento, con l’accusa di avere tentato di uccidere il presidente Venezuelano Nicolás Maduro. Secondo il Tribunale, considerato vicino al regime di Maduro, The post Il Tribunale supremo del Venezuela ha ordinato l’arresto di un deputato di opposizione per il presunto attentato contro Maduro appeared first on Il Post.

Decreto Dignità - approvato tra le proteste dell'Opposizione. Cosa prevede : Questo è il primo provvedimento pesante portato in Parlamento dal governo Lega-5Stelle. Il Decreto Dignità prevede una stretta sulla durata dei contratti a tempo. Il tetto passa da 36 a 24 mesi, con l'...

Opposizione all’ordinanza ingiunzione ex legge del 24.11.1981 n 689 : Cassazione 30.7.2018 n. 20072 ha affermato che la mancata notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza relativo alì'Opposizione ad una ordinanza ingiunzione ex legge 24.11.1981 del 689 dove esser fatto valere come motivo di impugnazione ex art.161 cpc. E l'art. 327 cpc il quale prevede per l'impugnazione un termine dalla pubblicazione della sentenza trova applicazione anche nel caso in cui sia ...

Zimbabwe : sostenitori dell'Opposizione protestano ad Harare : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Genevieve - appello dell'Opposizione : 'Centro inadatto - vada nel Museo del Mare' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " Una mozione per far rivivere la Genevieve all'interno del Museo del Mare. A presentarla è l'opposizione, che chiede all'amministrazione di tornare sui suoi passi e non ...

Lontano dal pantano del Pd : gli under 35 che organizzano l’Opposizione a Salvini-Di Maio : Nasce oggi RiGenerazione Italia, network di under 35 pronti a dare battaglia contro il governo di Salvini e Di Maio. Si dicono delusi dalla stagione della rottamazione di Matteo Renzi e si preparano a partecipare al congresso del Partito democratico, guardando con particolare attenzione al nome di Nicola Zingaretti.Continua a leggere