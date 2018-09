Operaio muore dopo caduta da impalcatura

Torino - incidente sul lavoro : Operaio cade da ponteggio e muore/ Ultime notizie : volo dal terzo piano : Torino, operaio cade da ponteggio e muore: nuovo incidente sul lavoro. L'uomo aveva 52 anni, precipitato dal terzo piano di una palazzina in pieno centro.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:32:00 GMT)

Tragedia sul lavoro - Operaio muore schiacciato da una pala meccanica nel Pavese : La sciagura in una ditta di Mortara che lavora legname riciclato: la vittima, 32 anni, trasportata in elicottero al San Matteo. Non ce l'ha fatta

Tragico incidente stradale a Campofranco : muore un Operaio di 48 anni : , Foto e fonte Agrigentonotizie.it - http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/incidente-stradale/schianto-mortale-perde-vita-operaio-45-enne-palma-montechiaro-agosto-2018.html ,

Testa schiacciata da pressa : muore Operaio/ Treviso - incidente sul lavoro : indagini in corso : Salgareda, operaio muore schiacciato da una pressa. Ultime notizie Treviso, incidente sul lavoro fatale per un dipendente della ditta 3b: inutili i soccorsi(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 20:12:00 GMT)

Treviso - dramma in fabbrica : Operaio 44enne muore schiacciato da un braccio meccanico : La tragedia nella primissima mattinata di lunedì a Salgareda. La vittima dell'incidente è Shpejtim Gashi, operaio di 44 anni che lascia una moglie e tre figli di 17, 14 e 2 anni. Per lui inutili i soccorsi degli operatori sanitari del 118 accorsi sul posto insieme ai vigili del fuoco. L'azienda dal suo canto ha immediatamente interrotto l'attività in segno di lutto in accordo con i sindacati.Continua a leggere

Folgorato mentre lavora su un palo della luce : muore Operaio 33enne : Grave incidente sul lavoro questo pomeriggio a Monte San Savino. Erano le 16 circa quando a Le Vertighe un 33enne è stato Folgorato da una scarica elettrica mentre stava lavorando alla sostituzione di ...

Altare - tragedia alla Vetreria Etrusca. Operaio cade da una scala e muore| : La vittima è un lavoratore di una ditta esterna impegnato nei lavori di rifacimento del forno di produzione dell’azienda. Ancora da chiarire le cause: forse un malore

Incidenti sul lavoro - Operaio muore a Vittoria dopo 6 giorni di agonia : E' deceduto l'operaio ventisettenne vittima di un incidente sul lavoro avvenuto in contrada Alcerito a Vittoria , Rg, . Era ricoverato in condizioni disperate dal 4 agosto; aveva subito una lesione ...

Pordenone - primo giorno di lavoro : Operaio muore folgorato : Il primo giorno di lavoro si trasforma in tragedia. Donato Maggi, 37 anni, originario di Taranto, è stato ritrovato privo di vita da un collega all'interno di un settore del cementificio di Fanna, in provincia di Pordenone. L'uomo si era recato sul posto insieme al titolare della ditta e ad alcuni colleghi, per effettuare un sopralluogo e lavorare alla sostituzione di un macchinario elettrico. Qualcosa però non ha funzionato nel verso ...

Pordenone - Operaio muore in cementificio : 20.21 Un operaio di 37 anni è stato trovato senza vita in un cementificio a Fanna (Pordenone). In base ai primi accertamenti svolti dai carabinieri sarebbe morto folgorato. Mentre eseguiva lavori di manutenzione l'uomo avrebbe toccato,forse inavvertitamente, alcuni quadri elettrici. L'autopsia dovrà chiarire definitivamente le cause della morte. La vittima era al primo giorno di lavoro nel cementificio, assunto come interinale da un'agenzia ...